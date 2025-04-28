港男來台打工淪車手 面交被活逮

香港籍沈姓男子來台當車手遭活逮，警方查扣贓款等相關證物。（警方提供）

2025/04/28 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕來台打工小心踩雷！台中市警局第二分局近日偵破一起高達三百四十餘萬元的假投資詐騙案，逮捕一名廿二歲香港籍沈姓男子，沈男自稱網路上看到「來台領錢」的高薪打工機會，不料一腳踏入詐騙集團圈套，成為詐欺車手，最終在面交數錢時被警方當場逮捕，悔不當初，詢後被依詐欺罪嫌送辦。

警方︰外籍車手比例明顯上升

第二分局昨表示，經統計，近來外籍人士擔任車手比例明顯上升，根據「打詐儀表板」資料，截至今年三月，以馬來西亞籍人數最多，其次為香港籍，由於這些車手多數短期停留到處流竄、迅速離境，讓警方查緝難度大增。

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到處流竄、迅速離境 難查緝

日前一名四十六歲謝姓女子誤信投資詐騙話術，先後三次面交款項，甚至為求更高報酬率抵押房產貸款，當詐騙集團再度要求「驗證金」時，她才驚覺異樣，趕緊報案求助，警方受理後迅速部署行動，決定將計就計，安排假面交。

員警本月中旬在雙方約定地點成功逮捕前來取款的香港籍沈姓男子，當場查扣贓款等證物，沈男供稱，自己是在網路上看到「簡單領錢」的徵才資訊，認為港台往來方便，工時短、收入高，因此心動來台，沒想到這份看似「錢多事少」的工作，最後卻淪為車手背鍋，全案已依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

警方指出，隨著本土車手招募困難，詐團透過網路平台或非法中介在海外招募，吸引外籍年輕人以旅遊名義入台，從事提款、匯款等非法，這些外籍車手往往因語言、法律認知不足，輕易被高薪誘惑，成為詐團的犧牲品，呼籲民眾切勿輕信「快速致富」、「高報酬投資」等話術，也提醒海外青年提高警覺，別因一時貪念捲入違法行為。

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