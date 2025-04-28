煞不住！台中向上路聯結車撞22車11傷

車禍現場一片狼藉。（民眾提供） 聯結車上的物品散落一地。（民眾提供） 兩輛小客車幾乎全毀。 （民眾提供）

2025/04/28 05:30

3人還在加護病房 聯結車肇事後行駛3公里才停止

〔記者歐素美／台中報導〕台中市向上路沙鹿長下坡路段昨發生嚴重車禍，謝姓男子駕駛聯結車沿向上路六段行駛，疑似煞車失控，沿途撞擊十輛汽車、十一輛機車及一輛腳踏車，造成十一人受傷送醫或自行就醫，其中三人傷勢較嚴重，包括仇姓母女，目前尚在加護病房觀察，另一人住院中。

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台中市沙鹿區向上路六段，因屬長下坡路段，常發生車禍，昨天上午十點左右，謝姓男子（廿五歲）駕駛聯結車，車上載運塑膠製品，疑煞車不靈，衝撞前方多輛汽機車及腳踏車，致車上物品散落一地，現場一片狼藉，多車嚴重毀損。

台中市消防局獲報前往救援，車禍共造成十一人受傷，九人送醫院治療，二人自行就醫。其中，仇姓女子（四十九歲）左側多處肋骨骨折，伴有氣血胸，女兒廖姓少女（十四歲）頭部外傷、頭骨破裂、但意識清楚，朱姓男子（六十九歲）顏面撕裂傷及腦出血，三人目前皆在加護病房觀察；江姓男子（六十五歲）則因腰椎閉鎖骨折，目前住院中；另有一名六十六歲女性頭部外傷縫合，還在急診留觀，其餘皆已出院。

家屬表示，仇女騎機車載女兒要去診所看診，不料途中遭遇意外，母女雙雙在加護病房觀察；江男則車禍時站在人行道上，遭飛散的花盆打中，造成腰部受傷。

警方表示，聯結車駕駛謝男未酒駕或肇逃，因煞車失靈，聯結車肇事後行駛約三公里至梧棲區中興橋的平面道路才停止，警方已請他製作筆錄，目前依大型車禍處理；附近居民表示，向上路因是長下坡路段，經常發生大車行駛時煞車失靈，連環車禍頻仍，居民開車行經都膽顫心驚，十分小心。

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