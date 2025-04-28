吊車工人槍殺前妻前 先喝酒壯膽

新北市板橋傳出謝姓工人槍殺前妻後自戕，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

2025/04/28 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區驚傳陳姓美術女教師遭謝姓前夫行刑式槍殺，警方追查凶槍來源及謝嫌交往情形，過濾案發前影像，發現謝嫌案發前到住處旁超商買啤酒，疑因喝酒壯膽後，開槍殺害前妻，檢警昨下午相驗陳女遺體，專案小組初判，謝嫌疑不甘資助前妻開畫室卻鬧到離婚，無視自身暴力傾向，情、財糾葛下痛下殺機。

警方追查吊車工人謝男槍殺前妻陳女案，釐清謝嫌犯案前動向、交往，發現嫌犯昨凌晨一時許，步行到住處旁超商買啤酒，不久後返家，未料不到兩小時即傳出槍響，警方事後勘查、採證，也在現場發現空酒罐。

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檢警昨下午相驗，陳女雙親、胞妹到場，因痛失愛女、至親，面露哀戚不發一語；據了解，家屬難以接受陳女噩耗，對死因暫無意見。

女師遇害 學生、家長相當錯愕

而畫室得知陳姓女教師傳出噩耗，自稱畫室小編緊急公告「首先感謝各位支持脫逃畫室的好朋友們…很遺憾的有一項重大事情要跟大家說，脫逃畫室常駐的陳老師，現因意外離開了，無法授課，請今天不要白跑一趟…如若你有常態課尚未體驗完課程，或已報名尚未體驗完同學，由我向您們協商後續退費事宜…」。

畫室公告後，學生、家長相當錯愕，留言「陳老師一路好走」，不少假日班學生到班，發現畫室被警方封鎖，才知道女教師遇害，都難以接受，悵然離去。

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