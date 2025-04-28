畫室女師遭槍殺 前夫自轟腦死

新北市板橋傳出謝姓工人槍殺前妻後自戕，警方封鎖現場採證。 （記者吳仁捷攝）

2025/04/28 05:30

上月離婚仍同住 案發前10分鐘陳女求救

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市頗具特色的「脫逃畫室」傳出陳姓女教師遭謝姓前夫開槍轟頭身亡，謝男殺害陳女後自戕送醫腦死；據了解，陳女婚後發現謝嫌暴力傾向加劇想疏遠，兩人上個月離婚仍同住，前晚激烈爭吵，昨案發前十分鐘，陳女傳訊息給友人求救，仍遭謝嫌痛下毒手；檢警昨相驗，初判謝嫌朝陳女頭部開一槍斃命，再開一槍自戕，將續追槍彈來源、犯案動機。

據了解，開槍殺人的卅五歲謝嫌是一名吊車工人，與同年死者、陳姓前妻於交友軟體結識後結婚，謝男資助陳女開畫室，兩人同住畫室二樓，但結婚九個月來，兩人屢因意見、個性不和爭吵，鄰居也目睹謝嫌拉扯陳女頭髮報警，雙方告知要自行處理，但仍不斷爭吵。

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新北市警察局昨凌晨三時許獲報，指板橋區文聖街一處公寓傳出感情糾紛，男子疑似持槍，海山警分局文聖派出所員警到場進入二樓，赫見一對男女倒在床上，血跡斑斑，一旁留有手槍，勘查赫見男女頭部都中彈，女子明顯身亡，男子因子彈貫穿頭部，仍有呼吸，雖緊急送醫，到院後被診斷出腦死。

鄰居向警方透露，這對年輕夫妻搬來租屋開設畫室近一年，兩人時常吵架，尤其離婚前爭吵頻率更高，讓鄰居相當困擾；警方經查發現，兩人結婚年餘，並無小孩，僅有一次爭吵後被通報，並非高風險家庭。

陳女胞妹報警 晚了一步

據了解，陳女昨案發前十分鐘，曾傳訊息給朱姓男友人求援，提及「他要拿壞東西出來害我」，朱男立即打電話請陳女的胞妹報警，警方獲報趕抵時，謝嫌已開槍打死陳女，再持槍自戕。

警方勘驗現場，發現兩人倒在床上，房間有打鬥痕跡，初判爭吵中，謝嫌持金牛座改造手槍，朝陳女頭頂開一槍，子彈卡在顱內，當場死亡，謝嫌再持槍朝自己右太陽穴射一槍貫穿，造成左側太陽穴傷口。

檢警相驗，釐清陳女中彈後神經性休克死亡，謝嫌到院被診斷腦死，好轉機會渺茫，仍待對其手機數位鑑識，釐清交往情形，追查犯案槍枝來源。

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