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    律師：物業管理公司恐須付連帶賠償責任

    物業公司也發函給管委會，要求支付短缺近半年的物業管理費。（記者吳昇儒攝）

    物業公司也發函給管委會，要求支付短缺近半年的物業管理費。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕社區管委會大多會幫住戶聘請物業管理公司人員，協助維護社區事務，卻常傳出有總幹事或會計人員，利用職務之便，捲走社區款項，讓住戶們心驚膽顫，憂心被捲走的款項該由誰負責？律師房彥輝指出，須依照管委會與物業管理公司的契約內容決定，若未有特殊約定，應由聘僱者（即物業管理公司）對社區負擔連帶賠償責任，無須擔憂。

    律師房彥輝指出，雖然物業管理公司須負擔連帶賠償責任，但社區管委會往往為了保障自身權益，會先扣下原本該支付的服務費；常會衍生出物業管理公司要求社區管委會支付服務費，而管委會要求物業管理公司賠償損失等情形，雙方爭執不下。遇到這種狀況，社區可在訴訟時，主張賠償金額互相抵銷。

    此外，若是物業管理公司聘請人員捲走的費用中，包含本來應該幫社區給物業公司的服務費，管委會只要能提出相關憑證，確認有將款項交給該名人員，應視同物業公司已收到款項，該筆款項被員工侵占，物業公司應向員工求償，不能再向管委會索討費用。

    房彥輝表示，將社區的款項據為己有，已涉犯刑法業務侵占罪、背信罪，若物業公司負責人或主管並無相關犯意聯絡，則較難追究其刑事責任，但社區管委會可依民事訴訟途徑請求物業公司連帶賠償社區的損失。

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