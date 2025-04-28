有前科財秘進駐社區 「擦擦筆」詐450萬

社區管委會委託律師發文給物業公司，認為公司派遣有前科的員工造成社區損失，要求對方須負起相關責任。（記者吳昇儒攝）

2025/04/28 05:30

管委會控物業公司 派有侵占紀錄者管錢

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區某社區去年起與亞太國際公寓大廈管理維護公司（下稱亞太公司）簽訂合約，由該公司提供物業管理等服務，公司則派遣王姓秘書協助款項收支事宜。今年三月，王女捲走一百五十萬元後失聯，管委會清點方知，已被虧空四百五十萬餘元，事後得知王女有業務侵占前科，此次竟用「擦擦筆」修改取款憑條，詐領款項，目前已對王女及公司提告。

管委會對王女及物業公司提告

該社區管委會許姓主任委員指出，王姓財務秘書本應在今年三月三日領出一百五十萬元款項，支付給廠商，但廠商事後卻稱沒收到錢，而王女直接曠職失聯，亞太公司雖有先派鄭姓總幹事接手後續事宜，並到警局提告；但面對管委會損失，非但不先墊付損失部分，更稱自去年十月起，就沒收到王女交付社區物業管理費，直接在三月底就撤場，還發函要求社區支付短缺的款項。

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王姓副主任委員則表示，清點後發現社區大約被虧空四百五十萬餘元，其中包含應支付的物業管理費用；誇張的是，王女早有業務侵占前科紀錄，該公司卻視而不見，事後還不願承擔責任，等案件曝光後，才稱已多個月沒收到費用，把督導責任推得一乾二淨。管委會後來尋找在地議員張錦豪協助，幫社區住戶爭取應有的權益，最終蒐集相關事證，對亞太公司及王女提出損害賠償及業務侵占、背信等告訴。

本報記者聯繫亞太公司詢問該案，接線人員僅稱會將此事通報給負責主管，無法確定會不會回應，另也透過公司頁面提供的管道聯繫，但直至截稿前均未獲得該公司回應，警方則指出，受理報案後已於四月上旬聲請拘票並將王女拘提到案，已將全案依涉犯業務侵占等罪移送士林地檢署偵辦。

據悉，王女利用「擦擦筆」（可擦拭塗改的原子筆）在取款憑條上填寫好社區須支付的正確金額後，交給管委會核章後，於取款前再修改金額；隨後以影印方式，印出修改過的存簿，讓金額符合，降低管委會的戒心，藉此掏空；而王女在外有積欠大筆債務，取得社區款項後，拿去歸還部分債務，剩餘部分已被花用殆盡。

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