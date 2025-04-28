重點打擊北聯幫 北投警單日破6處毒品分裝場、倉庫

台北市警方從三月十日至四月十八日，執行安居緝毒專案。圖為警方查扣毒品。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/28 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，頻頻引起重大社會案件，台北市警方從三月十日至四月十八日，執行安居緝毒專案。其中北投分局針對轄內北聯幫執行重點打擊，在一天之內掃蕩北聯幫五處依托咪酯分裝場與毒品倉庫，更在此次專案中查獲卅五件毒品案與五十三名犯嫌，成果斐然。

專案執行共逮捕五十三名犯嫌

警方調查，北聯幫卅七歲陳姓角頭平時負責管理位於北投、中山、淡水、三重等五處依托咪酯分裝場，也透過這些地點建構地下毒品銷售網路。北投警方根據毒品案件溯源追查，本月十五日兵分多路前往這些地點查緝，當場逮捕陳等十名犯嫌，查扣依托咪酯一八一公克、安非他命三七三公克、海洛因卅公克。

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北投警方也在當天同步前往另名五十四歲北聯幫陳姓大哥，位於北投區溫泉路的毒品倉庫查緝，逮捕陳與共犯，以及前來買毒的毒蟲共兩女七男等九嫌，並在陳等人身上查扣安非他命廿六公克、海洛因十八公克。

查扣毒品黑市價逾二五○萬元

北投分局在此次專案期間共查獲一級毒品五十公克、二級毒品二○八三．八六公克、三級毒品一○七．六九公克，毒咖啡包廿二包和二級毒品煙彈一二九顆，以及不法所得廿八萬多元，查扣的毒品黑市價超過兩百五十萬元。

由於警方是在同一天執行這兩起案件，同時逮捕十九名犯嫌，要將他們依毒品罪嫌送辦時，還必須出動大型警備車運送；其中卅七歲陳姓角頭被法院裁定收押禁見，另名陳姓大哥則是三萬元交保。

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