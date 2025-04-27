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    泰女按摩師 邊按邊偷拍裸女

    泰籍女按摩師被依妨害秘密罪嫌送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    泰籍女按摩師被依妨害秘密罪嫌送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕一邊按摩、一邊偷拍賣錢？一名女子前往新北市林口區一家泰式養生館，躺平接受泰國籍女技師按摩時，多次感覺對方只用單手按壓，掀開臉上毛巾發現女技師的另一隻手正持手機偷拍自己裸體，氣得報警。新北市警林口分局趕來將泰女逮捕，檢視其手機內有多幀裸照，懷疑她「兼差」販售私密影像牟利，依妨害秘密罪嫌送辦。

    疑賣私密影像牟利

    警方調查，女被害人的身形姣好，前天與父母一起前往林口區中山路一家泰式養生館按摩，被害人與母親接受按摩時，父親在大廳等候。

    為被害女子服務的四十六歲泰國籍女技師，在台合法居留，從事按摩多年，當時依照流程在被害人臉上敷一塊熱毛巾，接著看似隨意問道：「成年了嗎？」被害女子答稱自己已成年，語畢女技師便開始按摩。

    按摩之初一切正常，隨後被害人感覺到，女技師數度僅使用單手按摩，直覺此舉異常，於是出其不意地扯下臉上毛巾，看到女技師的另一隻手正持手機拍攝其裸體，她當下穿上衣服跑出大廳，告知父母遭到侵犯，同時報警處理。

    至少十多人被偷拍

    警方趕抵逮捕女技師及查扣手機，過濾手機內容發現內有多張裸照，初判至少有十多人被偷拍；女技師否認犯行，辯稱有些客人會要求她拍攝。警方對其供詞存疑，不排除女技師販售私密影像牟利，除移送新北地檢署，並建請檢方聲押偵辦。

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