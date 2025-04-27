鄉代被控趁祈福襲少女腰臀

彰化考生祈福活動爆性騷擾疑雲，家長在社群平台發文指控某鄉代伸狼爪。（民眾提供）

2025/04/27 05:30

家長怒告 鄉代否認稱願斬雞頭

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順天宮廿五日舉辦考生祈福活動，爆出一名鄉民代表疑似趁合影之際，觸碰女學生腰部並滑向臀部，還有多名男學生目擊，事後引起哄笑與模仿，讓受害女學生二度受傷，家長震怒提告。這名遭指控的鄉代昨天否認，表示要在神明面前「斬雞頭」立誓證明清白。

後方多名男學生目擊 哄笑：

「代表可以摸，我也要摸！」

據了解，四月廿五日上午學生們至順天宮參拜祈福，廟方在發送「包高中（粽）」活動時進行合照，多位鄉代送上祝福也跟學生們合影，其中一名男鄉代趁勢將手伸向女學生腰部，並滑至臀部，另有一名女學生也疑遭觸碰肩膀兩次，還差點碰到胸部；此舉被後方多名男學生目睹，引起哄笑，返程途中還開玩笑說：「代表可以摸，我也要摸！」致受害女學生情緒低落，返家哭訴。

請繼續往下閱讀...

家長隨即向溪湖警分局報案，並在社群平台發文控該鄉代「連十五歲的小女生都不放過」，貼文引起關注與議論，校方獲報後啟動校安通報。

警將調現場監視器釐清

警方表示，已受理報案，將調閱現場監視器及根據證詞釐清案情，若指控內容屬實，相關行為已違反「兒童及少年福利與權益保障法」及「性騷擾防治法」。

遭控的鄉民代表表示，當時現場有多名鄉代、廟方人員，而且是在神明面前，不可能做出不當行為，是因為攝影師要求大家靠攏合照，肢體接觸純屬意外；他反指是有心人惡意操作，將與律師研議提告，並打算邀集當天在場人士「到神明前斬雞頭立誓」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法