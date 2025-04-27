挖路瓦斯氣爆 工人成火球8傷

警、消到場時已無火煙。（讀者提供）

2025/04/27 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區東南路昨天下午發生疑似工地瓦斯氣爆，施工平台發出「轟」的巨響後瞬間起火，八名男工人遭到燒燙傷，所幸均是小範圍一至二度灼傷，無生命危險。因爆炸前正在進行天然氣管線移置作業，台中市消防局初判，疑為管線填塞不完整洩漏，遇高溫引發氣爆。

多為臉、手燒傷

住戶拿冰枕幫降溫

氣爆路口圍起欣林天然氣的施工告示。巷口監視器畫面顯示，爆炸前多名工人圍著開挖的路面施工，一團火瞬間炸開，火團噴出比人還高，部分工人身體著火，有人不敵氣爆威力後退逃命。

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當地東湖里長何天祿正巧目睹，他說，因為是瞬間爆炸，周遭工人一下子就被燒傷，當時正在遷移瓦斯管線，所幸損害沒有擴大。附近一名女住戶說，聽到施工人員喊叫，察看發覺施工坑（平台）還在噴火，有工人的臉部被燒到、頭髮被燒到捲曲，她立即進屋拿冰枕，給傷者冰敷及沖水降溫。

台中市議員林德宇及張芬郁到場關心，工人說，配合市府水利局外埋管線的施工已進入尾聲，鋸完管線就準備收工，不知何故，施工坑突然噴火，嚇得取來滅火器滅火。據了解，傷者多為臉部及手臂燒傷，有六人送醫，二人手部輕微受傷未就醫，自行返家休養。

台中市消防局第三大隊組長鍾旺哲說，到場時已無火煙，初步了解疑為天然氣管線填塞不完整而洩漏，遇高溫引燃天然氣造成氣爆，現場偵測到些微天然氣洩漏，立即射水防護，約一小時後止漏完畢。

大里區東南路148巷口發生疑似瓦斯氣爆，工人身上著火，紛紛竄逃。（讀者提供）

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