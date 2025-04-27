刣豬場最愛生意人 設局坑殺不手軟

連男雙手被束帶綑綁，獲釋驗傷時，手腕勒痕清晰可見。（連男提供）

2025/04/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中連姓男子被「設局」擄走凌虐及逼交巨款，對於當初踏入黑道賭場深感懊悔，表示自己的慘痛經歷值得大眾警惕。一名資深警官說，連男玩「百家樂」一夜輸二千多萬，應是「武賭」，這種場子被戲稱為「刣豬場」，最愛的對象是生意人，設局坑殺毫不手軟，生意人無力也不敢抵抗黑道惡勢力，一番棍棒伺候威嚇，通常會乖乖就範。

警官表示，「文賭」的輸贏較小，賭法與規則較繁複耗時，例如麻將、四色牌（什胡仔）；「武賭」賭法簡單，賭額大，也就是一翻兩瞪眼，例如天九、骰子、羅宋、梭哈等。

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警官表示，早期賭場最愛的肥羊是「田僑仔」，現在是生意人，坊間常聽聞原本經營餐廳生意好、或業績佳的企業負責人，卻突然關 門跑路，其中不少就是被誘去賭場遭「刣」。

至於「三七場」，是由代理人拉客，只賭籌碼，賭完再由代理人找賭客結帳；比如賭客輸一千萬元，代理人拿三百萬元給賭場，其餘由代理人自行決定向賭客要足全額、少拿或不拿。

贏錢亦然，賭場只付三成，其餘七成由代理人承擔。但江湖的約定常常不算數，賭場與代理人勾串坑殺賭客，不足為奇。

連男說，輸錢是一回事，被黑道纏上的恐懼才更恐怖，奉勸世人千萬不要相信代理人及踏足賭場。

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