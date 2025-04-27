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    首頁　>　社會

    恐怖！踏入派出所5分鐘 角頭就來電

    連男雙手被束帶綑綁，獲釋驗傷時，手腕勒痕清晰可見。（連男提供）

    連男雙手被束帶綑綁，獲釋驗傷時，手腕勒痕清晰可見。（連男提供）

    2025/04/27 05:30

    憂一舉一動都被黑道掌握

    〔記者張瑞楨／台中報導〕連姓男子指控，被擄走毆打及遭強索二三○○萬元，他獲釋後向台中市警局第四分局南屯派出所報案，未料踏入警所僅五分鐘，角頭大哥就來電，讓他驚覺「我的一舉一動都被黑道掌握」，認為對方來電的時間不可能是巧合；南屯派出所表示，案件偵查中，涉嫌施暴的十多人已到案，將依妨害自由等罪函送台中地檢署偵辦。

    連男心有餘悸地說，事發時他傷痕累累被丟包，通知家人來載他，隨後前往醫院驗傷，本月二日到南屯派出所報案，當時約凌晨一時許，未料他進警所，先初步口頭向承辦員警描述過程，沒多久，他的手機LINE電話就響起，竟是角頭來電，他不敢接電話，但混身顫抖，恐懼自己的行蹤完全被對方掌握。

    他認為絕不可能如此湊巧，角頭會在他凌晨一時前往報案時，打電話給他。

    連男說，縱使是賭債糾紛，也應是他與賭場代理人的事，而整件事看似賭債糾紛，實際上是黑道假賭債之名行擄人勒贖之實，角頭的來電，更讓他深感身處危險中，且有人向角頭通風報信，他也不信任警察。

    警：妨害自由等罪法辦

    警方表示，依法偵辦此案，涉嫌施暴的十多人已全部傳喚，將函送法辦，但不包括連男指控的該名角頭。警方認為，綑綁連男施暴案，動機是索討賭債，非意圖勒贖，警方送辦的罪名是妨害自由、傷害與恐嚇取財罪。

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