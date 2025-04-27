為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    連氏之孫捧賭場 一夜輸2300萬

    連男被丟包獲釋後驗傷，右背部大片瘀青，顯示惡徒下手不輕。（連男提供）

    連男被丟包獲釋後驗傷，右背部大片瘀青，顯示惡徒下手不輕。（連男提供）

    2025/04/27 05:30

    遭擄走爆打凌虐 嗆拍裸照逼吐錢

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任「中華黃埔協會」創會會長、參與過對日戰爭的連姓家族中一位已故長輩，其孫連姓商人在朋友慫恿「到角頭大哥的賭場捧場一下」而前往，友人還稱「若輸錢付三成即可」，未料連男以一注一百萬元下注，一夜慘輸近二三○○萬元，他依約拿出三成、約六八○萬元，卻被「設局」押到摩鐵遭爆打凌虐，要求交出全額二三○○萬元，後來雖獲釋，但對方表明會再上門取款，他在黑道威脅下終日惶恐不安，已報警求助。

    友稱：若輸錢付三成即可

    連男說，他經商有成，小有財富，綽號「小士」的朋友是賭場代理人，邀他到一位角頭大哥經營的賭場，該賭場是與代理人三七拆帳的「三七場」，不論輸贏，賭場都是找代理人，不直接找賭客。小士與他約定，如果賭輸，不用付七成給代理人，只給賭場三成即可。

    連男於上月廿五日凌晨，前往位於台中市西屯區一處商業大樓內的賭場，賭到當天上午九時，已輸掉近二三○○萬元，結算時，依約應交付六八○萬餘元；因當時「小士」不在，連男透過LINE聯繫角頭，角頭表示會派小弟處理。

    被設局押走 逼付全額

    雙方進一步聯繫後，上月廿八日深夜約在南屯區一家咖啡館交款，連男與朋友共五人，先把六八○萬元現金放在車上赴約，角頭的兩名小弟把五人帶到該咖啡館對面大樓的一處房間，進屋發現「小士」以及綽號「阿重」、「忠明」等六人在場。

    此時突然湧入十多人，持球棒爆打連男及其朋友，逼連男下跪，將他綑綁及頭套罩頭、膠帶矇眼嘴，接著在連男耳邊拉槍機、發出子彈上膛聲，以及對他電擊、打火機燒烤等凌虐，逼連男承認共欠債二三○○萬，還威嚇拍裸照及押到山上。

    連男報警稱，當時一干惡徒不知道他帶來的六八○萬元在車上，因他發覺上了賊船，抵死不說如何還錢，隨即被六人押到南投縣一家汽車旅館繼續毆打，逼他通知家人準備全額贖金，不過最後仍將他釋放，要求他「把錢準備好」否則將對他不利。

    怕黑道再上門 報警求助

    連男說，他是一個正正當當的生意人，卻遭強擄勒索與凌虐，至今身陷黑道威脅的惶恐中，除了報警之外，也希望市長盧秀燕主持公道，給市民得以安居的環境。

    連男雙手被束帶綑綁，獲釋驗傷時，手腕勒痕清晰可見。（連男提供）

    連男雙手被束帶綑綁，獲釋驗傷時，手腕勒痕清晰可見。（連男提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播