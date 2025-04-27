連氏之孫捧賭場 一夜輸2300萬

連男被丟包獲釋後驗傷，右背部大片瘀青，顯示惡徒下手不輕。（連男提供）

2025/04/27 05:30

遭擄走爆打凌虐 嗆拍裸照逼吐錢

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任「中華黃埔協會」創會會長、參與過對日戰爭的連姓家族中一位已故長輩，其孫連姓商人在朋友慫恿「到角頭大哥的賭場捧場一下」而前往，友人還稱「若輸錢付三成即可」，未料連男以一注一百萬元下注，一夜慘輸近二三○○萬元，他依約拿出三成、約六八○萬元，卻被「設局」押到摩鐵遭爆打凌虐，要求交出全額二三○○萬元，後來雖獲釋，但對方表明會再上門取款，他在黑道威脅下終日惶恐不安，已報警求助。

友稱：若輸錢付三成即可

連男說，他經商有成，小有財富，綽號「小士」的朋友是賭場代理人，邀他到一位角頭大哥經營的賭場，該賭場是與代理人三七拆帳的「三七場」，不論輸贏，賭場都是找代理人，不直接找賭客。小士與他約定，如果賭輸，不用付七成給代理人，只給賭場三成即可。

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連男於上月廿五日凌晨，前往位於台中市西屯區一處商業大樓內的賭場，賭到當天上午九時，已輸掉近二三○○萬元，結算時，依約應交付六八○萬餘元；因當時「小士」不在，連男透過LINE聯繫角頭，角頭表示會派小弟處理。

被設局押走 逼付全額

雙方進一步聯繫後，上月廿八日深夜約在南屯區一家咖啡館交款，連男與朋友共五人，先把六八○萬元現金放在車上赴約，角頭的兩名小弟把五人帶到該咖啡館對面大樓的一處房間，進屋發現「小士」以及綽號「阿重」、「忠明」等六人在場。

此時突然湧入十多人，持球棒爆打連男及其朋友，逼連男下跪，將他綑綁及頭套罩頭、膠帶矇眼嘴，接著在連男耳邊拉槍機、發出子彈上膛聲，以及對他電擊、打火機燒烤等凌虐，逼連男承認共欠債二三○○萬，還威嚇拍裸照及押到山上。

連男報警稱，當時一干惡徒不知道他帶來的六八○萬元在車上，因他發覺上了賊船，抵死不說如何還錢，隨即被六人押到南投縣一家汽車旅館繼續毆打，逼他通知家人準備全額贖金，不過最後仍將他釋放，要求他「把錢準備好」否則將對他不利。

怕黑道再上門 報警求助

連男說，他是一個正正當當的生意人，卻遭強擄勒索與凌虐，至今身陷黑道威脅的惶恐中，除了報警之外，也希望市長盧秀燕主持公道，給市民得以安居的環境。

連男雙手被束帶綑綁，獲釋驗傷時，手腕勒痕清晰可見。（連男提供）

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