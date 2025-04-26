再生粒料混凝土當純品賣 業者詐欺聲押

尚昀企業有限公司負責人陳建曄。（記者王定傳攝）

2025/04/26 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕知名預拌混凝土廠商「尚昀企業」於二○一八至二○一九年透過標案，取得台北市環保局內湖焚化爐底渣製成的焚化再生粒料後，加入預拌混凝土，涉出具不實證明文件，假冒純混凝土賣給大台北地區道路、橋樑各公共工程廠商使用，藉此賺取價差約三百多萬元；台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處兵分兩路搜索，約談尚昀負責人陳建曄，訊後以陳男涉詐欺、偽造文書罪，有串證之虞向法院聲押禁見。

據查，當焚化底渣經篩分處理及穩定化處理後，所生產出的級配粒料稱為「焚化再生粒料」，可用以替代天然砂石或級配，應用於道路級配底層及基層、路堤及港區填築，或控制性低強度回填材料、磚品、紐澤西護欄等水泥加工品中。

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據了解，環保業者永盛公司向北市環保局取得標案後，將焚化爐底渣製成焚化再生粒料，再把這些再生粒料後續處置，轉包給尚昀負責；未料尚昀涉將這些再生料粒加入混凝土內，假冒純混凝土，賣給大台北承包道路橋樑的業者使用，至少賺取三百多萬元價差。

檢察官劉韋宏前天指揮台北市調查處，會同環境部環境管理署北區環境管理中心人員，搜索永盛及尚昀公司，約談被告陳男，另以證人身分傳訊永盛、尚昀員工等七人。

據了解，焚化再生粒料有一定的適用範圍及使用地點限制，檢調目前初步清查約有十八件道路或橋樑等公共工程使用這些再生料粒，將持續追查是否有用在主結構等處，以確保民眾安全。

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