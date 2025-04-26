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    貪科長判16年免停職薪照領

    新竹市衛生局食品藥物管理科時任科長鄭舒倫貪污，遭判刑16年，目前仍在北區衛生所上班。（取自臉書）

    新竹市衛生局食品藥物管理科時任科長鄭舒倫貪污，遭判刑16年，目前仍在北區衛生所上班。（取自臉書）

    2025/04/26 05:30

    收押被起訴後申請復職

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府衛生局食品藥物管理科時任科長鄭舒倫，利用職務將一千多件本該受罰的案件規避處分，與合謀廠商收賄一千三百多萬元，鄭女被判刑十六年；案件爆發時，鄭女被收押，未料她被起訴後申請復職竟獲准，目前仍在北區衛生所上班，薪水照領。

    繼續在北區衛生所上班

    新竹市議員曾資程痛斥竹市官官相護，制度上應設防弊、防腐機制，如今形同大開貪字之門；市議員劉崇顯也說，市府可以行政裁量權讓鄭停職，目前市長高虹安也涉貪遭停職，突顯高虹安帶領的市府團隊從上到下都是一個「貪」字。

    劉崇顯表示，根據公務人員懲戒法第五條與第廿四條，主管機關首長有權將違法公務員送懲戒與職權停職，要不要讓違法科長復職，市長有行政裁量權，而高虹安本身已涉貪停職，如果讓代理市長依職權將科長停職，可能會讓高虹安顏面無光，才不敢對同樣違法涉貪的公務員做出懲戒，顯示高帶領的市府團隊上到下都是「貪」。

    議員指高虹安效應導致

    市議員鄭美娟表示，鄭舒倫隱匿和規避高達一千一百九十件裁罰案件，是嚴重貪瀆行為，起訴後卻能繼續在體制內任職，令人對政府機關的內部監督與處置機制感到懷疑，此不僅損害行政機關公信力，也可能對市民造成嚴重的公共健康危害或環境衛生問題；此外，也有市府其他同仁感到疑惑，市政府一再對犯罪後的市府官員態度包容，例如一審被判罪的停職市長高虹安，仍然有竹市府官員陪同跑行程，種種作為皆讓市民無法接受。

    市府官員仍陪高虹安跑行程

    曾資程表示，公務員貪污遭判刑茲事體大，體制上應有預防性措施，避免貪污公務員在位子上繼續上下其手，市府有行政裁量權可讓貪官停職，卻准予復職，突顯市府的官官相護與對貪污的縱容。有市府員工質疑，涉貪者被起訴仍可上班領薪水，還得留一個職缺給她，對其他公務員很不公平。

    對此，竹市府回應，依公務人員保障法暫予復職，若刑事判決確定，將依規啟動相關人事處理程序。

    據了解，鄭舒倫偵查中承認收賄，到了審理時改口，推稱違背職務的行為僅屬「行政缺失」而已；法官認定她違法卻無悔意，難認犯後態度良好，依此判刑。

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