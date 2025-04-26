廠商逾千件受罰案 收賄護航 竹市衛生局食管科長索1300多萬 判16年

新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒涉貪污，判刑16年，目前在北區衛生所上班。 （取自臉書）

2025/04/26 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫，利用職務之便，替逾千件原本應該受罰的案件規避處分，索賄一千三百多萬元；新竹地院依違反貪污治罪條例等七罪，將鄭女重判十六年、褫奪公權九年，與鄭合謀的張姓廠商判刑十年、褫奪公權八年，可上訴。

判決書指出，鄭女從二○一七年三月到二○二一年一月擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰業務，而二○二○年二月到二○二一年一月間，有十三家廠商的產品廣告內容涉及誇大、易生誤解，遭民眾檢舉或其他衛生單位監錄，共應裁罰一一九○件。

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違規案件 幫廠商變更登記地

移轉轄下 利用職權規避裁罰

但鄭女不裁處罰鍰，反而讓廠商以變更登記地或移轉管轄方式，將違規案件移轉到她轄下，利用職權使廠商規避裁罰，並從中收賄。

鄭女熟悉公文發送流程，以未合法送達、未錄案列管方式，隱匿三六九件行政裁處書；此外，她受理七五○件違規廣告案應裁罰，卻擅自違法決行，以視同「已裁處在案」方式替廠商規避裁罰，以及另將七十一件逕予結案，使廠商規避裁罰。

鄭女將隱匿的裁處書或結案公文，私下交給張姓廠商，由張男以健康食品管理法違規案一件兩萬元、其餘違規案一件一萬元的「處理費」代價，向違規廠商索賄一三三四萬二五○○元，鄭女分得賄款四四二萬元、張男分得八九二萬二五○○元，兩人犯罪所得均宣告沒收。

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