為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    廠商逾千件受罰案 收賄護航 竹市衛生局食管科長索1300多萬 判16年

    新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒涉貪污，判刑16年，目前在北區衛生所上班。 （取自臉書）

    新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒涉貪污，判刑16年，目前在北區衛生所上班。 （取自臉書）

    2025/04/26 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫，利用職務之便，替逾千件原本應該受罰的案件規避處分，索賄一千三百多萬元；新竹地院依違反貪污治罪條例等七罪，將鄭女重判十六年、褫奪公權九年，與鄭合謀的張姓廠商判刑十年、褫奪公權八年，可上訴。

    判決書指出，鄭女從二○一七年三月到二○二一年一月擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰業務，而二○二○年二月到二○二一年一月間，有十三家廠商的產品廣告內容涉及誇大、易生誤解，遭民眾檢舉或其他衛生單位監錄，共應裁罰一一九○件。

    違規案件 幫廠商變更登記地

    移轉轄下 利用職權規避裁罰

    但鄭女不裁處罰鍰，反而讓廠商以變更登記地或移轉管轄方式，將違規案件移轉到她轄下，利用職權使廠商規避裁罰，並從中收賄。

    鄭女熟悉公文發送流程，以未合法送達、未錄案列管方式，隱匿三六九件行政裁處書；此外，她受理七五○件違規廣告案應裁罰，卻擅自違法決行，以視同「已裁處在案」方式替廠商規避裁罰，以及另將七十一件逕予結案，使廠商規避裁罰。

    鄭女將隱匿的裁處書或結案公文，私下交給張姓廠商，由張男以健康食品管理法違規案一件兩萬元、其餘違規案一件一萬元的「處理費」代價，向違規廠商索賄一三三四萬二五○○元，鄭女分得賄款四四二萬元、張男分得八九二萬二五○○元，兩人犯罪所得均宣告沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播