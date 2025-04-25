通緝犯撞傷警落跑 檳榔、維士比成破案關鍵

林姓通緝犯撞警逃逸，台南警方根據車上的檳榔、 維士比研判他的職業，逐一盤查轄區的工地，在安 平老街將他逮捕。 （民眾提供）

2025/04/25 05:30

〔記者王捷／台南報導〕林姓通緝犯前天中午為躲避警方盤查，駕車撞倒台南市第四分局警員後棄車逃逸，警方根據車上遺留的檳榔、維士比與便當，推斷林男為粗工，逐一清查轄內工地後前晚成功查獲。

警推斷是建築工 查工地逮人

廿多歲的林姓男子因傷害案遭判處六個月徒刑，可易科罰金，但疑因無力繳納，這個月從高雄隨家人前往台南安平的工地做粗工。廿三日中午林男外出買便當時，被警方發現他行車不穩，待上前盤查，林男就突然加速逃逸，並將車頭猛然偏左，撞倒騎機車的警員後棄車徒步逃逸，警只所幸僅為擦挫傷。

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警方現場採證，圍觀民眾指出，當時刑警從車內翻出一包檳榔與一罐維士比之後，立即呼喊：「快去查轄區內有沒有工地！」認為這些物品都是建築工常見的「配備」。

警方後來在安平老街發現一處工地，林男的同事透露，當時警方拿著在林嫌車內找到的便當到工地時，他們才知道林男是通緝犯。警方依據便當數量推論用餐人數，並請工地負責人協助確認是否有林男家人，因為肇事車輛登記在林父名下。

果然林男一家四口都在該工地當粗工，林父也向警方坦承，兒子是通緝犯又撞傷警察，不知如何處理才會棄車藏匿，在林父協助下，警方在安平老街將林男逮捕到案，移送法辦。警方表示，受傷警員與損毀的警用車輛，後續將依法向林男求償。

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