土方弊案 桃環保局助理與3警 收賄羈押

土方弊案，桃環保局助理與3警依違反貪污治罪 條例偵辦後，收賄羈押。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/25 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局楊梅警分局黃姓、朱姓警員與桃園警分局陳姓警員，與涉案時在市府環保局服務的張姓約雇助理員，涉嫌收受吳姓土方業者賄賂，桃園地檢署廿三日搜索十四處、帶回六名被告，依違反貪污治罪條例偵辦後，黃姓警員等四名公務員，昨都被桃園地院裁准羈押禁見。

桃園地檢署檢察官王念珩三月間指揮桃園市警局偵辦吳姓男子經營非法土方事業，意外在業者帳簿上，發現業者固定賄賂派出所員警與環保局人員，指揮法務部廉政署北部地區調查組、市警局與內政部警政署政風室調查，完成蒐證後，廿三日發動搜索黃姓警員等被告住處、辦公室共十四處，傳拘被告六人、證人八人。

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黃姓警員等被告否認收賄，但檢方認為，黃姓、朱姓、陳姓警員與張姓約雇助理員，已涉犯貪污治罪條例「公務員對於違背職務之行為期約、收受賄賂」等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有相當理由認為他們會湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，且所犯為無期徒刑或十年以上有期徒刑的重罪，有事實足認有逃亡之虞，已向桃園地院聲請羈押禁見獲准。另兩名被告分別以十萬元交保候傳。

桃市警局對涉案羈押人員一律免職處分；幼獅所、永安所及新屋所所長各記過二次、督察組長記過一次，均調整為非主管職務；分局長記過二次。

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