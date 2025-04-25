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    自由日日Shoot》毒駕男一度人間蒸發 警方說法前後不一

    蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷。 （資料照）

    蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷。 （資料照）

    2025/04/25 05:30

    〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕針對彰化駕駛人蕭文榮毒駕逆向行駛，造成新北市康橋學校環島單車隊七名學生輕重傷一案，警方第一時間表示，蕭男並無逃跑傾向，經包紮後即由警方帶回，檢方調查，蕭男送醫後竟「消失」，最後由檢方發拘票將其逮捕。警方之前說法與事實前後不符，令人滋生疑竇。

    本案是在四月廿二日上午發生，當天警方表示，已將包括駕駛人蕭文榮等八人送醫，到院後蕭男並無逃跑傾向，經包紮後即由警方帶回。但事後證實，警方當時並無派人到醫院戒護，蕭男就醫後自行「離去」，警方在找不到人時，才由檢方發出拘票，將蕭男帶到警局。

    針對警方說法與事實不符之事，昨天記者以電話訪問彰化縣警局北斗分局長楊志源。他表示，事故後警方對蕭男進行酒測，酒測值為○，而蕭男要求就醫，警方依標準程序，當事人沒有違反公共危險情狀下，交由現場救護人員調度去醫院，同時告知當事人要來警局製作筆錄、釐清事發狀況。

    楊志源說，後來警員透過路口監視器發現，蕭男在前幾個路口開車蛇行飄移，認為有公共危險狀況（毒駕），而肇事車輛運回埤頭分駐所後採證，在車上發現毒品，於是報請檢方指揮核發拘票逮捕。

    北斗分局長︰傳達有誤造成誤解

    楊志源說，針對「警方到醫院戒護」以及「包紮後由警方帶回」一事，可能當時他在傳達上有誤，因而造成誤解，但他必須強調，此過程都依據警務規則處理，並沒有任何隱瞞。

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