自由日日Shoot》交通部：毒駕累犯罰鍰無上限

蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷， 昨被裁定收押。 （記者陳冠備攝）

2025/04/25 05:30

公路局︰將依處罰條例吊照 終身不得考領

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市康橋國際學校單車環島車隊廿二日行經彰化縣彰水路時，遭毒駕逆向撞擊，釀七名學生輕重傷。交通部昨表示，毒駕累犯罰鍰金額也無上限。公路局指出，將依道路交通管理處罰條例吊銷執照，終身不得考領。

肇事駕駛除要面臨刑責，也有行政處分。根據刑法一八五條之三，駕駛人施用毒品並造成他人重傷，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。公路局表示，依道路交通管理處罰條例規定，對於毒駕或酒駕致人重傷者，將吊銷駕駛執照，終身不得再考領，並得處以最高額度罰鍰及參加道安講習。

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交通部公共運輸及監理司長林福山表示，毒駕涉及法條過去已多次修法加重處罰。毒駕防治是交通部及內政部警政署的重點，交通部、法務部及內政部會持續滾動式檢討相關防治作為。

罰鍰方面，依據同法，汽車駕駛人毒駕可處三萬元以上、十二萬元以下罰鍰，十年內犯第二次，罰鍰依最高額處罰之，第三次以上者按前次罰鍰金額加罰九萬元。也就是說，累犯罰鍰金額沒有最高上限。

公路局再次重申，毒駕與酒駕皆是高風險行為，對用路人構成重大威脅，絕無寬容空間，所有相關案件均列為最優先裁決對象，嚴格執行，落實交通安全零容忍原則。

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