為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》交通部：毒駕累犯罰鍰無上限

    蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷， 昨被裁定收押。 （記者陳冠備攝）

    蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷， 昨被裁定收押。 （記者陳冠備攝）

    2025/04/25 05:30

    公路局︰將依處罰條例吊照 終身不得考領

    〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市康橋國際學校單車環島車隊廿二日行經彰化縣彰水路時，遭毒駕逆向撞擊，釀七名學生輕重傷。交通部昨表示，毒駕累犯罰鍰金額也無上限。公路局指出，將依道路交通管理處罰條例吊銷執照，終身不得考領。

    肇事駕駛除要面臨刑責，也有行政處分。根據刑法一八五條之三，駕駛人施用毒品並造成他人重傷，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。公路局表示，依道路交通管理處罰條例規定，對於毒駕或酒駕致人重傷者，將吊銷駕駛執照，終身不得再考領，並得處以最高額度罰鍰及參加道安講習。

    交通部公共運輸及監理司長林福山表示，毒駕涉及法條過去已多次修法加重處罰。毒駕防治是交通部及內政部警政署的重點，交通部、法務部及內政部會持續滾動式檢討相關防治作為。

    罰鍰方面，依據同法，汽車駕駛人毒駕可處三萬元以上、十二萬元以下罰鍰，十年內犯第二次，罰鍰依最高額處罰之，第三次以上者按前次罰鍰金額加罰九萬元。也就是說，累犯罰鍰金額沒有最高上限。

    公路局再次重申，毒駕與酒駕皆是高風險行為，對用路人構成重大威脅，絕無寬容空間，所有相關案件均列為最優先裁決對象，嚴格執行，落實交通安全零容忍原則。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播