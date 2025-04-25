自由日日Shoot》法務部：3階段助戒毒 出獄前輔導銜接社區

蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷，昨被裁定收押。 （記者陳冠備攝） 蕭文榮染毒逾20年，常進出勒戒所和 監獄。 （記者顏宏駿翻攝）

2025/04/25 05:30

戒毒醫建議 可用長效針劑防復發

〔記者王定傳、邱芷柔、周敏鴻／綜合報導〕衝撞新北市康橋學校環島單車隊，造成七名學生輕重傷的毒駕男子蕭文榮，吸毒史超過二十年，多次戒毒無效。對於毒品犯再犯率高的問題，法務部表示，積極推行「科學實證毒品犯處遇模式」，將毒品受刑人的輔導策略分成新收評估、在監輔導及出監前輔導三個階段，第三階段同時銜接社區治療，以求穩定復歸、抑制再犯。

打破再犯循環 檢推多元處遇戒癮

法務部指出，吸毒者在監只能斷除身癮，無法解決心癮問題，等出獄回到社區，若遭遇現實困境或受毒友誘惑，又會施用毒品；為了打破這樣的再犯循環，近年檢察機關也積極推動「緩起訴戒癮治療、多元社區處遇」幫助戒癮，並依個案需求轉介相關機關提供社會資源，減少再犯。

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三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，毒癮治療已走出只靠勒戒的老路，醫療上有越來越多科學化的方式，除了常見的替代療法，還有能抑制毒品渴望的藥物，幫助成癮者減少對「快感」的依賴，若伴隨情緒疾病如憂鬱、躁鬱，還可使用長效情緒針劑，像是每月或每三個月施打一劑，幫助穩定情緒、防止復發。

對於「戒毒處遇」，矯正署表示，目標是希望提供多元、具實證且連續的處遇服務，要做好戒毒處遇，還須提升毒癮或藥癮的治療處遇涵蓋率，增設治療性社區與中途之家，推動替代治療跨區給藥服務與強化偏鄉替代治療可近性；最重要的是，建立起以家庭為中心的家庭支持服務，才能促進毒癮者或藥癮者重返家庭。

葉啟斌說，毒品問題不是某個人的責任，而是整個社會該共同面對的挑戰，家庭、學校、社區都不能缺席。

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