自由日日Shoot》蕭文榮吸3毒 逆撞康橋車隊7生／沉淪毒海20年 半生坐監勒戒

蕭文榮毒駕衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7人輕重傷，昨被裁定收押。 （記者陳冠備攝） 蕭文榮染毒逾20年，常進出勒戒所和 監獄。 （記者顏宏駿翻攝）

2025/04/25 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年四十一歲的蕭文榮，因毒駕逆向撞進學生環島單車隊造成七名學生輕重傷。據了解，蕭男早在當兵期間就疑似染上毒癮，沉淪毒海逾二十年，二十二歲時首度因吸毒被捕，之後大部分時間不是在勒戒所、就是在監獄度過，街坊鄰居都視他為頭痛人物，認為蕭男大半人生都是被毒所害。

反覆戒毒無效 地方頭痛人物

地方民眾說，蕭男應該從當兵時就接觸毒品，二○○二年退伍後，即因吸食第二級毒品安非他命被捕，完成勒戒獲不起訴處分。但勒戒無效，隔年他再次吸毒被捕，因為勒戒五年內再犯，二○○四年被判刑十月坐監，出獄後缺錢買毒，犯下竊盜等案，加上持續吸毒，又被合併判處九年徒刑。

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蕭男於二○一五年十月假釋出獄、交付保護管束，期間戒毒皆失敗。二○一九年再度被查獲購買毒品，而且毒癮比過去更大，開始接觸第一級毒品海洛因，曾在住處將海洛因摻入香菸吸食，後來尿液檢驗發現有嗎啡、可待因陽性等反應，被判刑一年三月回籠；二○二二年出獄，沾染上近幾年興起的依托咪酯毒品，不時購買喪屍煙彈吸食。

蕭男住在彰化縣社頭鄉老家的三合院，以修理冷氣為業，偶爾兼打零工，因毒癮難戒，手頭吃緊。早年父、母還在世時，會施用價格較高的海洛因和安非他命，三年前出獄後，只能靠自己的收入買毒，主要吸食的毒品是價格較低的喪屍煙彈。這次毒駕惹出大禍時，警方發現他的車上還遺留有喪屍煙彈和吸毒工具等物。

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