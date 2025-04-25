逆向撞傷康橋單車隊7生 吸3毒開車 犯後圖滅證收押

男子蕭文榮吸3毒品逆向駕車，撞擊康橋單車隊7學生，檢聲請羈押禁見獲准。（記者陳冠備攝）

2025/04/25 05:30

〔記者顏宏駿、翁聿煌／綜合報導〕新北市私立康橋國際學校高一學生單車環島活動，廿二日途經彰化埤頭鄉彰水路時，四十一歲男子蕭文榮逆向駕車，直接撞擊車隊，造成七名學生輕重傷。彰化檢警調查時發現，蕭男在駕車前施用海洛因、安非他命及有喪屍煙彈之稱的依托咪酯等三種毒品，在精神恍惚下發生車禍，送醫後還趁隙落跑，遭檢方拘提到案，依毒品、肇事逃逸、過失致重傷害等罪嫌，且有逃逸、滅證之虞，向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

車行飄忽、左搖右晃 衝進車隊

檢方表示，蕭文榮肇事後被送往雲林西螺的基督教醫院包紮，中午即自行離院，並由友人開車載他回彰化社頭住處，而警方在肇事現場，發現其車內有吸毒用具及喪屍煙彈，通知他到場，蕭男稱「等一下就到」，沒想到就此「人間蒸發」，檢警即展開拘提。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，根據蕭男的車輛行車紀錄器顯示，在事發前其車行飄忽、左搖右晃，車輛不斷蛇行，猶如進入「毒癮幻境」，最終逆向到對向車道二、三十公尺，並直接衝進學生車隊，造成七名學生輕重傷。

送醫後趁隙落跑 一度人間蒸發

蕭男到案後得知檢警已經在其車內發現毒品，因此坦承開車前先後施用海洛因、安非他命、依托咪酯，致意識不清肇致車禍。檢方表示，經採集尿液及血液，都呈現毒品陽性反應，證實蕭男確實在吸毒後開車肇事。

康橋國際學校廿四日恢復行程，學生繫上紫色緞帶為受傷的同學祈福，單車隊伍依然堅定向前，今天返回台北。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法