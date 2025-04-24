衝撞康橋車隊前 詭異飄移／毒駕？ 肇事男急驗血、尿

有目擊民眾指出，蕭男肇事前多次高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞。（民眾提供）

2025/04/24 05:30

〔記者陳冠備、湯世名、邱芷柔、翁聿煌、蔡政珉／綜合報導〕新北市康橋國際學校秀崗校區學生，廿二日騎單車環島經過彰化時，遭蕭姓男子駕車逆向撞擊，造成七名學生分受輕重傷，事後蕭男辯稱，「當時在彎腰撿東西」，不過有影片流出，蕭男在出事前曾多次鬼切變換車道，詭異飄移的行徑不似正常狀態下開車，質疑是否毒駕。對此警方不排除任何可能，已對蕭男尿液及血液檢驗，昨傍晚移送彰化地檢署漏夜複訊。

根據多處路口監視器，蕭男（四十一歲）廿二日上午駕駛橘色小客車行經事故路段，途中不明原因逆向駛入對向北上車道，當時目測車速約卅公里，疑似在沒煞車下，直接撞上行進中的環島隊伍，現場傳出多聲巨響後才停下。事後蕭男表示，當時因撿拾掉落的東西，才未注意前方路況釀成事故，對造成學生受傷深感抱歉。

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未打方向燈超車

險擦撞大貨車

但有目擊民眾提供影片，指出蕭男在肇事前曾多次高速變換車道、未打方向燈強行超車，險些與大貨車擦撞，或是無預警急煞，差點與後方一輛垃圾車相撞，駕駛怪異的行徑，令後方騎士也不敢靠近，深怕被波及。該影片流出後引起爭議，有民眾質疑，根本是毒駕行為。

蕭男怪異行易不僅如此，車禍送醫後一度失聯，經警方釐清確認有相關事件關係人後，報請檢察官指揮偵辦，並派偵查隊到醫院進行戒護、拘提到案。由於蕭男逆向衝撞車隊，對事發前詭異飄移無法說明清楚，警方不排除毒駕可能，當晚申請核發尿液及血液檢驗的許可書，對蕭男進行採驗並送驗，廿三下午問訊完畢，依過失傷害、公共危險等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

重傷生清醒了

轉回台北治療

七名受傷學生，三人輕微擦傷已由家長帶回家休息，一般傷勢的三名學生已轉到台北醫院治療，重傷的顏姓男學生經彰化基督教醫院搶救後昨上午恢復意識、生命徵象穩定，昏迷指數也從原來的三分進步到八分，至中午恢復清醒，昨天家屬評估地緣便利與後續照護等因素，將他轉院到台大醫院，在彰基急診室轉移過程中，親屬還要他「忍耐一下」，顏生疑似有點頭致意。

台大醫療團隊表示，患者腦壓穩定，但仍處於高度觀察期，至少需密切追蹤一週，後續是否需開刀仍待進一步判斷，醫師強調，腦部穩定是目前首要任務。

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