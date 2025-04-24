一歲娃呼吸衰竭亡 體重不到同齡一半

桃園市莊姓女子2018年4月帶著10月大幼子與新結交的吳姓男友同居，同男11月幼童因長期營養不良、全身有新舊傷送醫不治，桃園地檢署調查後將生母其其男友優妨害幼童發育罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/04/24 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕一名莊姓女子生子十個月後，與吳姓男友租屋同居，稚兒自此掉入黑暗深淵，不僅常遭吳男毆打，還長期處於饑餓狀態營養不良，才半年就病重送醫，搶救不治。檢警追查發現，該一歲四月大男童的體重，不到同齡者一半，死因為呼吸衰竭，桃園地檢署將莊女、吳男依妨害幼童發育罪嫌起訴。

長期饑餓 嚴重營養不良

檢警追查，莊女於二○一八年四月結識吳男後，帶著當時十月大的兒子與吳男租屋同居，平常由莊女照顧兒子，吳男下班後會幫忙照顧，但二人未提供幼童生存必要的適當飲食及充足營養，更不曾帶男嬰就醫、接種疫苗等，讓幼童長期處於飢餓、營養不良狀態，直到同年十月間送醫不治時，體重僅五公斤，比同齡應成長至十一公斤左右的兒童輕了大半，顯示嚴重營養不良，醫護人員更發現被害男童身上有大片新舊傷痕。

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母與男友妨害發育罪起訴

檢警查出，莊女、吳男分別對孩子動手傷害，造成身體傷害不斷，且男童長期營養不量及生長發育遲滯，也未即時送醫就診。新北市社會局與警方移送認為，莊女二人涉嫌過失致死罪。

法醫解剖認為，男童生前因呼吸道感染導致細支氣管炎，最後呼吸衰竭死亡，加上營養不良、生長發育遲緩、頭部多處外傷等複合因素，確實可能加重病情，讓身體無法抵抗感染和衰竭的侵襲；不過男童身上多處外傷雖非直接致命原因，卻可能間接影響孩子的健康，降低整體恢復能力，死亡原因歸類為「自然死」。

檢察官根據調查及解剖報告，認為不足以認定男童死亡與莊女二人的凌虐行為有直接關聯，依妨害幼童發育罪嫌起訴。

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