為何冒拿不到綠卡風險 來台作證？劉氏姊妹惡行「不是人做的事」

Mira說自己也是個媽媽，覺得「劉家姊妹對剴剴做的行為，不是人做的事情」。圖為涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱（白衣）。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/04/24 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市一歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱姊妹虐死案，關鍵證人菲籍看護Mira昨天到國民法庭作證，她說已嫁至美國，冒著返回美國可能被刁難、無法入境的風險，也要來台灣幫剴剴作證，因為劉姓姊妹的行為「不是人做的事」。

拍下剴剴受虐影音成鐵證

Mira在台時是劉氏姊妹父親的看護，與劉家人同住，多次目擊剴剴遭虐，離職後赴美結婚、工作。檢方昨特地問Mira，這次來台是否會影響她申請綠卡，Mira聞言痛哭說，她冒著無法再次入境美國的危險來台，就是為了幫剴剴作證，她說自己也是媽媽，覺得「劉家姊妹對剴剴做的行為，不是人做的事情」，她返美入境時可能會遭海關阻礙，希望法院能提供證明她來台是為了作證。

請繼續往下閱讀...

Mira說，當時她向時任男友即現在的丈夫說，雇主劉彩萱照顧小孩的情況不太正常，有個小孩被虐待。男友提醒她應該要拍照或錄影，日後才能向政府單位報案，她就趁機偷拍多張剴剴被罰站的照片，還有幾段五、六秒的影片，她當時很緊張、害怕被老闆發現，所以拍下的影片時間都很短。

很怕前雇主 出庭要求隔開

昨庭訊開始前，Mira對前雇主劉彩萱仍相當恐懼，覺得證人席距離被告席的劉彩萱不到三公尺，她請求法官准許在她左手邊再坐一位社工陪同，隔開她和劉女，獲審判長允許。

律師質疑Mira的中文理解能力，問她在劉家時是用什麼語言交談，Mira回說都是講中文，她大致聽得懂基本中文，自己也會講一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法