關鍵證人菲籍看護出庭：剴剴冬天洗冷水 赤身罰站渾身傷

菲律賓籍女看護Mira（中）昨至台北地院國民法庭為剴剴案作證。（記者張文川翻攝）

2025/04/24 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市一歲男童剴剴遭保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭昨開庭，傳喚專程從美國飛來台灣、當時劉家的菲律賓籍女看護Mira作證，她述說剴剴被凌虐過程，冬天不管多冷，劉氏姊妹每天早上都讓剴剴洗冷水澡；每天只餵食中午一餐「剩飯菜泥」，將冰箱剩菜用果汁機攪碎，在廁所裡以塑膠湯匙餵食剴剴，剴剴常邊吃邊作嘔；幾乎每天下午、晚上罰站各兩、三個小時，僅著尿布發抖著在客廳角落罰站「像軍人稍息一樣不敢動」，只有眼睛在動。

「像軍人稍息一樣不敢動」

Mira透過兩名通譯證稱，劉氏姊妹每天都給剴剴洗冷水澡，動輒把剴剴帶進廁所毆打，她經常聽到打人的啪啪聲伴隨著剴剴的哭喊聲；每當要被帶進廁所時，剴剴總是面露恐懼害怕的表情，不情願地緩慢走過去，有一次劉彩萱不耐煩剴剴走太慢，從後面用力推他一把，剴剴往前撲倒、額頭撞到地板受傷。

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在辯護律師追問下，Mira說她沒有親眼看過劉彩萱在浴廁內綑綁剴剴，因為廁門都會關上，隔門聽得到蓮蓬頭水聲和剴剴的尖叫聲及哭聲，熱水器沒有作動，洗完澡出來時只穿尿布，不給他穿衣服，一直發抖。

劉氏姊妹只餵食剴剴剩菜、剩飯，將冰箱剩飯菜一起倒進果汁機裡打成泥，也曾餵食燒焦的鍋粑，用紙碗、塑膠湯匙在廁所裡餵剴剴，剴剴吃了會發出作嘔的聲音。有一次她發現剴剴食物的紙碗裡有蟑螂，她就把紙碗丟掉，劉彩萱後來問她碗去哪了，她回說裡面有蟑螂，劉彩萱笑而不語。

Mira說她也常看到剴剴光著身子或只穿尿布，站在客廳角落罰站，像軍人稍息動作一樣不敢動，只有眼睛在動，身體一直發抖，幾乎每天近午吃飯、洗澡後，就從十一點半罰站到下午兩點半，晚飯後從七點半站到九點半、十點，滿身都是瘀青與傷痕，但劉氏姊妹照顧的其他三個孩子都在客廳玩耍、看電視、正常吃飯，只有剴剴是在廁所吃剩菜泥。

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