檢掌握1500萬可疑金流／涉護航漁電共生案場 郭信良及廠商皆交保

前南市議長郭信良涉嫌土地開發貪瀆弊案，複訊後30萬元交保。（資料照）

2025/04/24 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦前台南市議長郭信良疑涉護航台南多處漁電共生案場，掌握約一千五百萬元疑似不法金流，指揮高雄市調處前天上午搜索高雄、台南等多處據點，傳喚郭和台南市議員、業者等十餘人到案說明，經移送橋頭地檢署複訊後，昨天清晨郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村、以及朱姓營造業者各以卅萬元、廿萬元、廿萬元交保。

據了解，橋檢多年前偵辦綠能貪瀆弊案，經清查有關金流，意外發現三地集團近年來參與台南市將軍區等多處共生案場，同時為能順利取得執照，疑似找前市議會議長、現任議員郭信良等人護航為其打通關節。

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檢調人員長期蒐證後展開收網行動，前天上午大舉搜索議員服務處、集團辦公室、涉案人住家等多處據點，查扣大批帳冊、電腦等資料，擴大追查有無不法情事。

辦案人員並傳喚郭信良、市議員李偉智、三地集團創辦人鍾嘉村和台南市府官員等十餘人，帶回市調處釐清案情後，前晚依違反貪污治罪條例等罪嫌，將郭信良等人移送橋頭地檢署複訊。

議員李偉智列證人 無保請回

經檢方漏夜複訊，昨天清晨許鍾嘉村、朱姓營造業者、諭知各廿萬元交保，郭信良卅萬元交保，台南市議員李偉智以證人身分應訊，訊後請回。

據了解，檢方掌握相關人員約一千五百萬元可疑金流，但未具公務人員身分的被告，均否認金流與賄款有關，檢方仍將持續追查，最終讓被告分以卅萬元、及廿萬元保釋，未向法院聲押，且未予以境管，全案仍有多處疑點待追查釐清。

據悉，郭信良曾因介入台南市地重劃貪瀆弊案，一審被判處徒刑十三年，褫奪公權八年，現由高等法院台南分院審理中；鍾嘉村白手起家創立三地集團，事業版圖橫跨能源、觀光育樂、房產、休閒食品等領域，近幾年在南部縣市快速崛起，這次遭檢調約談引發業界關注。

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