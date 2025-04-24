檢要求對郭信良科技監控／前南市議長一案判13年上訴中 一案昨30萬交保…

前南市議長郭信良涉嫌土地開發貪瀆弊案，複訊後30萬元交保。（資料照）

2025/04/24 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市議會無黨籍前議長郭信良（見圖，資料照）涉入漁電共生案場弊案，橋頭地檢署複訊後，昨天諭知郭男三十萬元交保候傳。高檢署台南分署隨即補充資料給高等法院台南分院，強調郭因前案的貪污收賄犯行被一審法院判刑十三年，全案已上訴，為求後續審理程序順利，建請對郭實施科技監控，台南高分院研議後再做裁定。

高分院研議後再做裁定

郭信良與台南市安南區佃西里長高進見，被控利用土地重劃案，向廖姓重劃業者索賄一千三百萬元，台南地院認定全案證據明確，將郭判刑十三年，高男貪污罪部分判刑九年、教唆偽證部分判六月，佃西重劃會長廖男獲免刑。

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該案目前正由台南高分院審理，結果郭又涉嫌為台南漁電共生案場的業者「喬事」，被橋檢列為被告傳喚到案，昨天清晨將他卅萬元交保。因其捲入兩起弊案，且前案已獲判十三年重刑，檢方擔心相關強制處分不足以讓郭案順利進行，昨天臨時送交補充資料給台南高分院，要求對郭、高二人實施科技監控，以保全案件程序能順利完成。

據了解，檢方補充的資料，包括檢附台南知名政治人物潛逃案例，比如前台南市長施治明犯下收賄案後逃往美國，後來才被逮回籠，獲判八年入獄，已於二○一一年假釋。

無黨籍台南前議長黃郁文，也曾於在職期間觸犯貪污罪，被判刑十四年定讞，後來傳言他已潛逃中國，目前仍通緝中。另一名台南議長吳健保，在雨刷集團假球案中被判刑十年，執行前潛逃菲律賓，直至二○一九年回國服刑，二○二四年過世。

為免再度發生受矚目案件的被告，因強制處分不足而潛逃，台南高分檢因此建請台南高分院為郭男二人配戴電子腳環等科技監控設備。

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