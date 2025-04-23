郭信良捲漁電共生案 8處還有6處在跑程序

台南市前無黨籍議長郭信良。（資料照）

2025/04/23 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市前無黨籍議長郭信良，之前就涉及安南區佃西自辦重劃收賄案被判刑，這次又捲入台南漁電共生開發弊案，經查兩件無關聯，案情不同，但皆起因於土地開發利益，政商關係複雜。

郭信良被控在議長任內，捲入南市安南區佃西自辦重劃弊案，與當地里長合謀向某工程顧問公司廖姓業者收賄一三○○萬元，台南地院去年十一月依共同犯貪污治罪條例的「不違背職務收受賄賂罪」，將他判刑十三年，全案由二審法院審理中。

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郭信良等人這次被控護航三地集團投入台南的漁電共生案場。據了解，三地集團在台南七股、將軍地區申請戶外型及室內型的「漁電共生」計八案，土地面積約二○○公頃，設置容量約二五一MW（百萬瓦），其中二案在二○二二年取得能源署施工許可，並在二○二三年發電併網約一○○MW，剩餘案場目前仍在申請相關行政程序，尚未施工。

以室內型漁電共生為例，綠能業者須向市府申請農業用地作農業設施容許使用（簡稱農許）、申請建照，另向經濟部能源署申請電業籌設許可；電業登記規則修正後，業者申請籌設許可和施工許可前，還要召開說明會，保障在地民眾知的權益。

本次高雄檢調單位偵辦漁電共生弊案，南市府經發局、農業局表示，受傳喚人員應是配合協助釐清案情，當事人均已獲請回。

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