摩鐵淪詐欺水房 破竹聯信堂、靜安會詐毒案

警方查扣幫派圖示字畫、模擬槍、棒棍、辣椒水等贓證物。 （記者邱俊福攝）

2025/04/23 05:30

〔記者邱俊福、吳仁捷／綜合報導〕雙北市警方接連搗破竹聯幫據點！台北市文山區去年五月發生毒駕撞死機車騎士案，警方溯源追查，發現毒駕肇事的吳男，竟是竹聯幫靜安會文山分會長、綽號「大天」黃舜揚旗下成員，循線破獲毒品分裝場，更查出黃男涉及持槍恫嚇KTV女老闆、持彈簧刀刺殺酒店客人等多案；警方上月逮黃嫌與旗下成員共十五人移送台北地檢署偵辦，黃男遭羈押。

刑事局偵四大隊配合台北市警方追查毒駕撞死機車騎士案，從吳男毒品來源，查獲靜安會的毒咖啡分裝場，先逮楊男等六人，查扣毒咖啡原料、成品、分裝袋。

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分會長黃舜揚還涉恐嚇取財 收押

搜索過程中，又查到林姓幫眾簽署的一千萬元本票，與坦承加入靈骨塔詐欺集團自白書，得知林男想要脫離組織，跳槽到另一個詐團，遭卅三歲分會長黃男率眾強押到新北市深坑區公墓持棍棒痛毆，還被拘禁到宜蘭縣民宿，直至林男簽下本票才釋放。

去年七月，黃男疑因討債，持模擬槍在一家KTV對吳姓女老闆對空鳴槍警告，去年十二月，黃男更因跟酒客口角，涉持彈簧刀刺殺對方屁股一刀，警方上月收網，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。

摩鐵主任是黑道 還製毒販賣

另新北市淡水警方查緝詐騙案，發現桃園新屋一間摩鐵淪為詐團水房，摩鐵的劉姓主任是竹聯幫信堂成員，不但將房間長租給詐團主嫌葉男，自己還與五名房務員在摩鐵製毒、販毒，警方本月廿日突襲搜索，霹靂小組破門而入，發現三間房內有傳播妹與客人一同施用毒品及笑氣，其中一對情侶分別攜伴、投宿在不同房間吸毒同歡，遭警方查獲時才驚覺對方也在場。

警方現場查獲剛製造的三千根彩虹毒煙、廿八餘公斤卡西酮原料、菸草、依托咪酯等大量毒品，黑市值達千萬元，初估可供上萬人吸食，檢警除依加重詐欺、毒品防制條例等罪嫌送辦，續追幕後跨國詐騙、販毒網絡。

竹聯幫靜安會文山分會分會長綽號「大天」的黃舜揚與旗下成員被移送法辦。（記者邱俊福攝）

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