涉助炒手鍾文智潛逃 胞妹等4人遭拘提

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智棄保潛逃被通緝中。（取自法務部調查局網頁）

2025/04/23 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR（台灣存託憑證），被重判三十年五月徒刑定讞，卻在宣判後落跑。台北地檢署在第一時間對他發布通緝，指揮警調追緝，勾稽比對相關事證後，發現鍾文智的妹妹、姪女與鄭、游兩名友人，涉嫌幫助他逃亡。北檢昨日拘提四人到案，全案將朝藏匿人犯等罪偵辦。

台北地檢署表示，今年三月十二日法院判處重刑確定當日，就已經啟動防逃機制，對鍾文智實施限制出境、出海的境管措施；隔日命警拘提無著後，立即對其發佈通緝，並函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，防止鍾文智逃逸海外。

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而鍾文智因未遭高等法院延長科技監控，導致他在入獄前潛逃，外界質疑有偷偷放人之虞，引發關注，高等檢察署也指示北檢分案調查。司法院日前更稱，高院合議庭沒有當庭宣示，也未製作裁定書正本送達檢察官、未公告，顯有違失，審判長邱忠義、受命法官陳勇松已被移送法評會進行評鑑。邱忠義也於本月初自請免兼庭長，人事令已於四月十四日生效。

台北地檢署指出，目前已分案調查並全力緝查逃亡的鍾文智，並指揮刑事局、台北市警察局刑事警察大隊及調查局台北市調處等警調單位，組成專案小組，近日掌握相關事證，認定鍾文智的妹妹與姪女及鄭、游兩名友人涉嫌協助鍾男逃亡，昨（二十二）日拘提四人到案說明，以利釐清案情。

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