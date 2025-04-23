前環署總隊長李健育是惡狼 收押／多次性侵、性騷女性同仁、訓練班女學員、廠商女員工

前行政院環境保護署環境督察總隊長李健育涉性侵及性騷被收押。（資料照，環保署提供）

2025/04/23 05:30

〔記者陳建志、陳嘉怡／綜合報導〕前行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，前年爆出多次利用公務上的權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工，進行性侵害及性騷擾，除去年已遭監察院移送懲戒法院審理，台中地檢署檢察官謝怡如本月十七日指揮婦幼警察隊將他拘提到案，依強制性交、強制猥褻等罪嫌向台中地院聲請羈押獲准。

前立委陳椒華二○二三年召開記者會，指控時任環保署環境督察總隊總隊長李健育涉及職場性騷擾，監察院調查後也發現，李男於上班、出差或通勤期間對女同事、訓練班女學員、外部廠商的女員工進行多次性騷擾行為，且在監委詢問時仍堅不認錯狡辯，違反公務員服務法情節重大。

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兩年前案發 已被免職

李健育在事情爆發後，於二○二三年九月廿九日辭職生效，並經環境部於二○二四年二月六日予以免職，監察院並對他提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

台中地檢署獲報後也由謝怡如檢察官指揮偵辦，經蒐證後，十七日指揮婦幼警察隊持法院核發的搜索票，搜索李男住處，並持拘票將他拘提到案。經訊問後，認定李男於二○二二、二○二三年間，多次利用公務、出差的機會，對多名女性職員性侵害及猥褻。

李男犯行包括，在辦公室內將手伸進被害人衣褲裡碰觸身體隱私部位，要被害人坐其腿上，還在總隊長室裡的小休息室對被害人又抱又親，還將手伸進衣褲；在辦公室碰觸被害人手部、臀部、腰部，親吻額頭臉頰，還用手指戳胸部揶揄身材，並於出差時，趁被害人進入他住宿房間洽公時，從背後熊抱。

因涉犯強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪，犯嫌重大，且有羈押的必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

環境部次長施文真表示，這對於受害者是正義伸張，並強調環境部面對性騷擾或霸凌都是零容忍。

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