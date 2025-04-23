撞擊前蛇行突逆向 轎車衝進康橋學校環島車隊8傷

康橋國際學校騎單車環島，行經彰化縣彰水路遭橘色轎車逆向衝撞，多名學生連人帶車倒地。（民眾提供）

2025/04/23 05:30

〔記者陳冠備、張聰秋、黃淑莉、翁聿煌／綜合報導〕新北市新店康橋國際學校秀岡校區高中一年級師生舉辦單車環台活動，昨日上午車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭一輛自小客車逆向撞擊，造成七名學生與駕駛共八人受傷，其中一名學生傷勢嚴重，送醫時昏迷指數為三，目前仍在加護病房急救，其餘多為擦傷，而台北一○一董事長賈永婕的兒子也參與該活動，所幸未受傷。

西洋劍好手頭重創 昏迷指數三

昨天上午十時四十三分，當時車隊沿彰水路行進，遭一輛橘色小客車逆向衝撞，數名學生連人帶車倒地，有人當場不省人事，也有人骨折無法起身，現場一片混亂。救護人員到場將傷者分別送醫。

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其中十六歲顏姓男學生傷勢最為嚴重，他是西洋劍好手，曾代表學校參校奪冠，被撞後左半臉幾乎見骨，送醫時已陷入昏迷，因此緊急轉至彰基醫學中心救治。彰基急診暨重症醫學部謝貝尤醫師表示，傷者到院時昏迷指數三分，左側的頭部有比較大面積的創傷，目前仍在加護病房救治。

除了顏姓男學生外，其餘學生經檢查均為頭、臉部位撕裂傷，以及四肢擦挫傷，並無生命危險。一名受傷學生表示，肇事車輛突然從對向車道衝過來，根本來不及反應，直接就被撞倒在地，現場一片哀號。事故後校方已派員趕赴醫院，並通知家長協助處理。

據了解，康橋國際學校高中部每年舉辦單車環島活動，今年路線由南往北，預計廿二日抵達台中過夜，事發前日，賈永婕也跟著家長們一起南下為孩子們加油，還舉行加冠儀式，未料翌日途中車隊就遭意外。

酒測值零 追查是否毒駕

肇事的蕭男（四十歲）表示，當時彎腰撿東西，沒注意前方路況，才會造成意外。但事發前，有民眾拍到蕭男開車就有蛇行狀況，撞擊前還以時速約三十公里速度快速逆向衝到車隊，疑似有「毒駕」狀況。

駕駛稱彎腰撿東西釀禍

北斗警分局表示，車禍後蕭男的唇部受到撕裂傷，被送往雲林基督教醫院，到場警方先釐清事發情況，隨後通報上級，蕭男為事件關係人，警方隨即派偵查隊員到醫院戒護，因蕭男並無逃跑傾向，經包紮後即由警方帶回。警方表示，蕭男酒測值為○，其犯行恐涉及過失傷害等罪嫌，依準現行犯逮捕，訊後將移送彰化地檢署偵辦，是否涉及毒駕將由檢方指揮偵辦。

校方昨晚召開緊急會議決定，事故發生的班級學生今天由家長帶回返家休息，其餘車隊學生後面三天行程調整，更換安全騎乘路線，繼續完成活動。

康橋國際學校騎單車環島，行經彰化縣彰水路遭橘色轎車逆向衝撞，多名學生連人帶車倒地。（民眾提供）

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