掩護詐團領走1.2億 銀行員收押

嘉義地檢署前天傳喚銀行員蘇男到案，檢方訊後認蘇男有勾串之虞，昨天聲請羈押禁見獲准。（資料照）

2025/04/23 05:30

協助辦4人頭帳戶並保管 配合車手多次領取詐款

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市某金融機構卅八歲放款田員蘇姓男子，涉嫌與詐騙集團勾結，透過他所保管的四本人頭帳戶，前年與去年間協助詐團車手多次順利領取詐騙金額，及透過人頭金融帳戶洗錢，款項總計達一億二千餘萬元，嘉義地檢署前天傳喚蘇男到案，檢方訊後認蘇男有勾串之虞，昨天聲請羈押禁見獲准。

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蘇男已於去年遭該金融機構解雇。檢警指出，嘉市警方去年間逮捕取款車手後，依車手供述只要到該金融機構找頂著「泡麵燙」髮型的蘇男，即會交付人頭帳戶及領款單據，到櫃台辦理後順利領到錢。

檢警又接獲匿名檢舉信件內容與車手供述相似，因而展開調查。前天嘉檢指揮警方持搜索票，分別前往該金融機構、蘇男住家等處搜索，帶回蘇男及相關證人共五人偵訊，訊後，蘇男涉嫌加重詐欺、洗錢、參與犯罪組織等犯行，依有勾串之虞，昨天向嘉義地院聲羈禁見獲准，其他四人請回。

銀行員貪佣金

20多人受害

檢警表示，蘇男在該金融機構服務多年，前年與去年間擔任放款員時，涉嫌與詐團車手頭合作，掩護詐團辦理人頭帳戶，並保管人頭帳戶及印章，後續配合詐團車手，順利領取詐騙金額，及透過人頭金融帳戶洗錢之款項，每次金額約數百萬至近千萬元不等，總計達一億二千餘萬元，約有廿多名被害人，蘇男從中抽取佣金。

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