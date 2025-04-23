芳苑農會理事長 遭人持球棒打傷

2025/04/23 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉農會昨日驚傳暴力攻擊事件，農會理事長林木村在餐廳外遭人持球棒襲擊，甚至傳出有人當街亮槍恐嚇，令地方譁然，台灣治安亮紅燈。警方表示，目前已掌握相關線索，全力追緝涉案歹徒。

司機奪棒 另名歹徒亮槍恐嚇

據了解，芳苑鄉農會昨日召開理事會，會後林木村與理事、幹部前往王功某餐廳聚餐，用餐結束，林木村步出餐廳時，突遭一名黑衣男子持球棒猛擊左腿兩下，司機見狀上前奪棒，未料另名男子竟當街亮槍恐嚇，現場一片驚恐，等歹徒逃逸之後，才趕緊報警。警方到場時只發現，歹徒遺留作案用球棒與一只拖鞋。

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彰化縣前議員謝彥慧表示，這次選舉競爭激烈，選前就有相關人員遭恐嚇，選後一個月仍傳言不斷，事發前一晚便有人勘查林木村住家動向，翌日一路尾隨至餐廳伺機下手，疑預謀犯案。她痛批，農會選舉已結束，社會應回歸平靜，不容許再有選後暴力，更何況在光天化日之下打人、亮槍，形同公然挑戰社會秩序，讓治安亮紅燈。

據悉，彰化基層農會三月七日完成改選，林木村順利連任理事長，常務監事為林總元，總幹事則由洪翊桓以五比四險勝當選。地方人士認為，這起暴力事件或為改選餘波，也可能和地方派系糾紛有關。

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