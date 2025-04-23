涉護航台南多處漁電共生案場 前台南議長郭信良 搜索偵訊

台南市前議長郭信良，涉為漁電共生案場「喬事」，調昨天展開搜索，帶回訊問。（資料照）

2025/04/23 05:30

〔記者鮑建信、洪瑞琴／綜合報導〕橋頭地檢署偵辦綠能貪瀆弊案，查出近年在南台灣快速崛起的三地集團，為投入台南市多處漁電共生案場，找上南市無黨籍前議長郭信良、民進黨籍市議員李偉智等人，涉嫌為其打通關節，檢調昨展開搜索，帶回郭、李及三地集團創辦人鍾嘉村等十多人到案訊問。

三地集團找郭、議員李偉智喬事

據了解，台南有許多漁電共生案場，若能取得執照獲利相當驚人，因而吸引不少集團、公司投資，但開發案須通過農地變更、環境影響評估等嚴格條件，還要農業局、經發局、台電等單位審核過關。

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橋檢多年前偵辦綠能弊案時清查金流，意外發現三地集團參與南市將軍區等多處共生案場，為順利取得執照，涉找曾任議長的郭信良、議員李偉智等人「喬事」。

檢調搜10多個據點、查扣帳冊

辦案人員經一年多跟監蒐證後，昨搜索議員服務處、集團辦公室、涉案人住所等十多個據點，查扣帳冊、電腦硬碟等，帶回郭等三人，同時傳喚南市府官員作證，依違反貪污治罪條例等罪將郭信良等三人移送法辦；據指出，三人均否認犯行。

昨傳出南市經發局能源科長也被傳喚，該科辦公室並未遭搜索，科長已於去年調至其他局處。

台南市議會民進黨團召集人周嘉韋表示，光電議題長期在台南被污名化，盼望檢調加緊偵辦腳步，不分政黨把所有涉入的民代或官員都揪出來，還給綠能名譽。

據了解，鍾嘉村早年白手起家，現今事業橫跨交通、能源、地產、觀光育樂、食品等。

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