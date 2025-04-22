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    首頁　>　社會

    身障關懷協會理事長 涉侵占3000萬捐款

    記者實地採訪中華民國身障關懷協會所在的樓層，但沒看見協會的蹤跡。（記者陳奕劭攝）

    記者實地採訪中華民國身障關懷協會所在的樓層，但沒看見協會的蹤跡。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者張文川、陳奕劭／綜合報導〕中華民國身障關懷協會理事長陳品君等三人，涉嫌自二○二二年起侵占民眾捐款逾三千萬元，挪用購買私人房產，士林地檢署昨指揮台北市調查處發動搜索，約談陳女等三名被告及一名證人到案，帶回台北市調處訊問，全案朝公益侵占、洗錢等罪方向偵辦。

    挪用購買私人房產 檢調搜索約談

    檢調昨搜索該協會設立於新北市板橋區的辦公處及陳女、常務理事蕭瑋葶、蕭女的一名親屬等三名涉案被告的住家等四處，查扣帳冊、單據及電腦硬碟等資料，帶回四人調查，昨晚移送士檢複訊。檢方複訊後，認為陳女等三人均有逃亡、勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見。

    檢調追查，陳品君涉嫌利用理事長職務之便侵吞民眾捐款，據為己有並挪作私用，包括購買不動產等私人資產，二○二二年開始犯案，迄今三年期間不法侵占所得估計破三千萬元。

    該協會為創立於二○一一年的全國性社團組織，主打扶助身心障礙弱勢家庭的溫飽計畫，包括水果與鮮乳捐助計畫，也提供身心障礙的人士展現才華的舞台，社團宗旨是協助身障人士活出自信與尊嚴，去年還上架統一超商iBon慈善捐款單位，捐款更方便，不料如今卻爆出協會主事者涉中飽私囊的醜聞。

    新北市府社會局表示，中華民國身障關懷協會是全國性的人民團體，由內政部核准成立，新北市府與該協會並無業務往來，也沒有補助任何款項。

    記者昨天傍晚到協會會址處採訪，協會的大門深鎖，協會與一處商務中心同地址，在商務中心上班的民眾說，對這個協會沒什麼印象。

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