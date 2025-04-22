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    首頁　>　社會

    仿冒名牌球鞋 多來中國自義烏、莆田

    檢警表示，遭仿冒的知名品牌球鞋多來自中國義烏、莆田，假貨和真品幾乎難以分辨。圖為警方查獲仿冒品案件。（資料照）

    檢警表示，遭仿冒的知名品牌球鞋多來自中國義烏、莆田，假貨和真品幾乎難以分辨。圖為警方查獲仿冒品案件。（資料照）

    2025/04/22 05:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕男子蘇逸羣與女友劉致君利用不知情的員工聯繫上百位網紅，開團銷售知名品牌Nike、CONVERSE、New Balance、adidas、VANS以假亂真的球鞋，檢警查出該批仿冒球鞋來自中國義烏、莆田；由於中美關稅戰開打，警方不排除中國仿冒品會傾銷台灣，目前雖未發現這種情況，仍將加強查緝力道，同時請民眾多加留意。

    保安警察第三總隊表示，近三年查獲違反商標法的仿冒品共七十件，其中，二○二二年為十九件、二○二三年為廿三件、二○二四年為廿一件，今年迄三月則有七件，而這些仿冒品全部來自中國，當中不乏劣質的服飾、鞋子及名牌包等。

    中美關稅戰開打 假貨恐傾銷台灣

    警方指出，目前雖未發現中國仿冒品傾銷我國，但仍將加強網路查緝及貨櫃落地檢驗，包括商品與正版商品的價格、色澤、LOGO及觸感等，此外，將嚴格核對進口商品進貨價格及原版商品樣式是否吻合，若發現有明顯差異，將通報台灣代理廠商進行鑑定。

    刑事局智慧財產權偵查大隊說，近年查獲的仿冒品大多是從中國進口，而被害人是從淘寶、蝦皮、IG或臉書社群平台所投放的廣告購買，消費者可先留意若是產品的價格與正版價格差距過大，就有可能是仿冒品，倘若收到仿冒商品，可向智慧財產局、消保官或各地方警察機關檢舉或報案，先口頭敘述商品細節釐清真偽，或相約各區據點，由員警協助初步檢驗。

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