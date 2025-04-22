賣中國假鞋揪網紅團購 詐8000萬／檢警查扣3789雙僅少數正品 401人上當受騙

台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將蘇、劉二人起訴。 （記者吳昇儒攝）

2025/04/22 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕開設凡斯科技公司的男子蘇逸羣與女友劉致君自二○二一年起指示不知情員工聯繫一六六位知名網紅，透過網紅開團銷售「正品」鞋，事後卻被揪出該公司竟販售仿冒品，檢警查扣三七八九雙球鞋中，僅少數為「正品」鞋，其餘多來自中國的仿冒貨，詐騙金額超過八千萬元。台北地檢署昨偵結全案，依涉犯商標法及詐欺取財等罪將蘇、劉二人起訴。

網紅發現被騙 發出道歉聲明

據悉，該案源於二○二二年間一名女子在Dcard上發文，詢問有沒有網友跟IG網紅團購球鞋，因做工與專櫃相差甚遠，引發熱烈討論，更有網友揪出，該公司先前就因販售仿冒品被抓包。

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案件爆發後，不少網紅發現自己被騙，紛紛發出道歉聲明，包括有「華航林依晨」之稱的Ivy、黃小米等人都在臉書、IG發文，表示會對消費者負責，無條件退款。

台北地檢署指揮保安警察第二總隊刑事警察大隊前往貨品來源的凡斯科技公司搜索，查扣三七八九雙球鞋，事後確認共有三五五三雙均為仿冒品，極少數為正品，Nike、CONVERSE、adidas、VANS等知名品牌受害。

檢警查出，蘇男與女友透過不詳管道從中國取得商品後，再由不知情的員工以公司名義或TM童夢帶貨老師等名稱，在臉書、IG上聯繫網紅們，宣稱公司在販售正品球鞋，希望能合作開團，讓網紅們陷於錯誤，協助開團吸引消費者購買，直到發現商品有異報警處理。

檢察官調查，經統計後有報案的被害人就高達四○一人，人數眾多，且被告二人利用具有社群影響力的網紅，使得損害於短短數月內迅速擴大，造成商標權人及社會經濟嚴重影響。

凡斯科技公司情侶檔被起訴

檢察官經計算，蘇、劉二○二一年七月起至隔年四月二十六日止，不法所得高達八○六八萬餘元，二人所為涉犯商標法及詐欺取財等罪，依法起訴。

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