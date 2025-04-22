虐童健身教練棄保逃出境 誰的責任？ 新竹院檢互踢皮球

竹北健身教練葉展皓涉凌虐小姊弟被收押，2月移審後法官諭知300萬元交保，限制住居並每日到派出所報到，但3月28日葉展浩失聯潛逃出境，引發議論。（擷取自IG）

2025/04/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北健身房負責人兼教練葉展皓因涉凌虐小姊弟被收押起訴，二月移審後，新竹地院法官諭知三百萬元交保後潛逃出境，引起批評聲浪。新竹地檢署昨發布聲明表示，未提抗告是因沒收到裁定書；院方則反駁指裁定經宣示生效後，先前也對另名交保被告進行準備程序，檢方不可能不知道兩被告交保。

檢方：裁定書逾月未送達 無法抗告

新竹地檢署表示，全案二月五日偵查終結並將葉展皓等被告移審新竹地院，當天院方未通知檢察官到庭，也未要求檢察官表達意見，即逕行裁定釋放葉展皓等兩名羈押禁見的被告，未將相關裁定送達，致檢方無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

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檢方指出，新竹地院三月十九日通知檢察官辦理準備程序，當天進行的是本案另兩名被告的程序；三月廿八日始首次召開葉展皓部分準備程序，因葉未到庭才知已逃亡。

地院：早已宣示 怎會不知交保處分

新竹地院隨後發聲明，表示法官二月五日移審訊問後，當庭諭知葉展皓及另名葉姓教練分別以三百萬元、一百萬元交保、均限制住居及定期向派出所報到的處分，並記明於筆錄，此諭知羈押替代處分已對外宣示而生效。

新竹地院指出，雖未另將筆錄送達檢察官，但作成處分後，當日即有媒體報導，院方也在三月十九日就一百萬元交保的葉姓被告進行準備程序，檢察官最慢在準備程序前，當已藉由閱覽卷證資料知悉交保處分，檢察官如有不服，自得依法提起準抗告。

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