后里恐怖陡坡奪命 閨蜜雙載1死1傷

兩女雙載騎機車撞上台中市后里區永興路山壁，一死一傷。 （記者張軒哲攝）

2025/04/22 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區二十日下午發生一起機車死亡車禍，六十七歲陳女載著六十六歲閨蜜林女，騎車行經永興路長陡坡，疑因天雨路滑，機車撞上路邊擋土牆，兩人摔落溝渠，身體交疊倒臥，後方女性友人嚇得趕緊報警，兩人送醫急救，陳女不治，林女腿部骨折開刀住院中，詳細車禍原因有待警方釐清。

機車撞上擋土牆摔落溝渠

警方調查，陳女等三人為多年好友，前日下午分別騎乘兩部機車由豐原出發至后里泰安，陳女騎車載林女，另一名女性友人自行騎車跟在後方，行經后里區永興路下坡路段時，陳女機車失控，沿著路肩擦撞上護欄及告示牌，山壁可見多處機車擦撞刮痕，溝渠血跡斑斑，後方騎車的女子見到兩人傷勢慘重，旋即報警。

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山壁有多處擦撞痕 常發生車禍

警方調查，陳女頭部及身體多處受傷，現場經救護人員急救後，轉送衛福部豐原醫院不治；乘客林女腿部骨折及身體多處受傷，經送豐原醫院開刀救治住院中，目前無生命危險，現場周邊無相關影像可供調閱釐清案情，已派員訪查行經車輛行車紀錄器及詢問報案人，以釐清還原事故發生經過。

后里區公館里長馮詠淮說，該路段是泰安與公館里民往返后里火車站捷徑，因為彎道跟陡坡，常發生車禍，自己開車行經都會放慢車速，外地遊客路況不熟，很容易發生意外。

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