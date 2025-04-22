新竹風飛砂幫與竹聯幫明仁會組詐團／送萬元燕窩冒黃仁勳名 詐6千萬

詐團還寄送高檔燕窩取信被害人。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/22 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹風飛砂幫與竹聯幫明仁會合作共組詐騙集團，假冒輝達執行長黃仁勳、財經專家黃清照等人名義，誘騙民眾註冊假投資網站，再派車手以匯款或面交方式收錢，甚至還會寄送高檔燕窩取信被害人，初查被騙走逾六千萬元，刑事警察局發動多次拘搜行動，逮主嫌邱男、曾男等十八名共犯，邱男等七嫌訊後法院裁定羈押。

18人落網 7收押

警方調查，詐騙集團以黃仁勳等名人為號召，先以可「投資賺錢」引誘民眾加入LINE好友，誆稱保證獲利、穩賺不賠及分享飆股投資標的，要求被害人至假投資網站「蓮豐投資股份有限公司」申請帳號，再將款項匯入指定人頭帳戶，或以面交方式交付該公司派出的車手，去年間北部多位長者因此受害。

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被害人以為自己是VIP

警方查出，邱男等人放長線釣大魚，收到第一次款項後，還會寄出市價近萬元的高檔燕窩、以取信被害人，讓他們認為真的自己是尊榮VIP會員，繼而再投入更多錢；其中新竹市七旬退休婦人被騙走二二○○萬元為最多。

退休婦被騙二二○○萬最多

刑事局偵七大隊分析被害人報案資料，發現風飛砂幫邱男及明仁會曾男涉有重嫌，且為逃避刑責，吸收未成年人當少年車手，警方今年一月起，發動數波搜索拘提行動，前往邱男位於新竹縣竹北市一處豪宅逮人時，曾男一度躲在冷氣室外機的夾縫處，仍被警方揪出逮獲。

警方共逮捕邱男等十八嫌到案，查扣保時捷休旅車、現金十萬元以及手機等證物；詢後依涉犯加重詐欺、洗錢等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，法院裁定主嫌邱男等七人羈押，另擴大追查在逃共犯。

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警方查扣保時捷凱燕休旅車。 （記者姚岳宏翻攝）

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