國民法官依刑法第59條 為凶手減刑

黃男私刑打死情夫，國民法官同情，依刑法第59條規定，為凶手減刑。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/22 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹發生人夫見老王摟抱妻子畫面，憤而動私刑打死老王命案，儘管檢方依傷害致死罪嫌起訴具體求處十一年重刑，然而國民法官法庭考量本案糾紛起因、下手實施犯行程度，認不應該過分苛責人夫，衡酌人夫已盡力彌平死者家屬心中悲慟，使其損害獲得部分填補，且尊重家屬對被告量刑意見，認為被告犯行有特殊原因與環境，在客觀上足以引起審理同情，而有依刑法第五十九條規定酌減其刑之必要。

刑法第五十九條規定，犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。

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所謂犯罪之情狀顯可憫恕，最高法院判決係指犯罪另有特殊原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般社會大眾同情而言。法官需全盤考量犯罪動機目的、手段、犯罪時所受之刺激、犯罪行為人生活狀況、品行、智識程度、與被害人關係、違反義務程度、犯罪所生危險或損害、犯後態度等在內的一切情狀。

但最高法院判例或判決也表明，不得僅以犯罪情節輕微、被告年輕識淺、無前科、素行端正，已與被害人和解、道歉、子女眾多等屬於刑法第五十七條法定刑內從輕科刑的量刑標準，作為依刑法第五十九條 酌量減輕的理由。

新北一名七十八老翁照顧臥病在床女兒長達五十年，不忍她繼續受病魔之苦，殺女後自首，台北地院法官認定，老翁是充滿關懷及愛心的父親，親力親為照顧女兒半世紀，犯罪情狀可憫恕，兩度減刑後輕判兩年六月，更罕見建議總統特赦。

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