海邊見他摟妻╱私刑打死情夫 國民法官同情輕判

黃男私刑打死情夫，國民法官同情，依刑法第59條規定，為凶手減刑。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/22 05:30

得知姦情不斷鞭打

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚超過卅年的黃男，發現妻子與陳姓男子在海邊約會摟抱，憤而率二子將陳男綁走帶到汽車保養廠，私刑痛毆拷問姦情，從陳男口中知悉二人有不正當性行為，更氣憤難耐持工業膠條不斷鞭打，最後將陳男丟包其住處樓下，被鄰居發現後送醫不治，新竹地檢署雖依傷害致死罪起訴並具體求刑十一年，然新竹地院國民法官認為黃男已和解賠償且行凶動機「足以引起審理同情」，最後判刑五年。

檢求刑11年 國民法官判5年

國民法官調查，五十三歲的黃男十九歲就與王姓女子結婚，育有二子一女家庭和樂，約四、五年前王女突提出離婚請求，事後才知是與五十七歲的陳男有染。

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前年七月卅一日，黃男知悉陳男與妻子相約竹市南寮漁港直銷中心前約會，遂叫長子開車載他與次子前往查看，當晚八點多當場發現二人摟抱舉止親暱，即與兩個兒子（另由新竹地檢署偵辦）合力將陳男強拉上車，再由次子以束帶綑綁陳男雙手，黃男以口罩蒙其雙眼後，由長子開車載往某汽車保養廠，將陳男雙手以束帶固定在頂車機伸縮臂上，使陳男呈站立姿勢，再由黃男持工業膠條揮打。

黃男拷問陳男與王女交往細節，自陳男口中知悉二人有不正當性行為，因此氣憤難耐痛加毆打，持續打臀部、腿部同一部位，致多處瘀青，直至隔天凌晨才將陳男載回住處樓下樓梯間後離去，陳男被住戶發現送醫，仍因橫紋肌溶解症與急性腎小管壞死及支氣管肺炎等併發症不治。

起因於不正當交往

國民法官認為，本案起因於死者與王女間不當交往關係，死者明知王女為有夫之婦，仍與其不當交往，甚至在黃男已試圖聯繫死者、同時要求妻子勿再和陳男來往後，陳男仍私下與王女相約會面，其自身行為之不當，同屬本案量刑參酌因子。

檢方起訴時對黃男具體求刑十一年，然案發後黃男與家屬和解並賠償和解金，國民法官認為客觀上足以引起審理同情，而有減刑必要。

陳男自認有錯在先

此外，陳男於醫院接受員警詢問時，表示認為自己有錯在先，不欲追究黃男責任，希望本案能不了了之。因此國民法官認為檢察官求刑過重，最後依傷害致人於死罪將黃男判刑五年。

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