玩冰箱遭狠父猛力抓撞 台中2歲童搶救28天不治

台中2歲童遭狠父抓撞冰箱致死，檢方近日提起公訴。示意圖。（記者許國楨攝）

2025/04/21 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年僅兩歲多的男童，僅因玩冰箱門惹怒父親，被狠心抓起來猛撞冰箱，導致顱內出血，隔日突昏迷送醫搶救廿八天仍不治，這起震驚社會的家庭暴力悲劇，台中地檢署認為父親涉犯傷害致死與兒少法等罪，近日已偵結提起公訴。

經查，三十五歲吳姓男子與小他兩歲鍾姓妻子婚後育有兩名兒子，一家人住在台中市清水區租屋處，去年一月六日晚間，吳男見兩歲多次子在客廳玩冰箱門，情緒失控之下竟出手抓住兒子的身體，再朝冰箱猛力撞擊，導致男童額頭、頭部受傷，釀顱內出血。

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顱內出血 隔天昏迷

孩子起初並未出現異狀，未料隔天晚間約八時，男童突然在家中昏迷倒地、臉部朝下不省人事，母親見狀嚇壞，連忙將孩子送醫急救，經搶救仍於二月初宣告不治。

相驗結果指出，男童死因為創傷性硬腦膜下出血併中線偏移、顱內出血及缺血性腦病變，明顯是遭受強力外力撞擊所致，社會局接獲通報後主動提告，檢警展開調查並聲押吳男獲准。

將由國民法官審理

檢方指出，吳男作為父親卻以暴力對待年幼孩子，手段激烈且導致死亡，行為已觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》以及刑法傷害致死罪，罪嫌重大，全案近日偵結提起公訴，將由國民法官審理。

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