毒死整排芒果樹判6月 護樹團體批太輕

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

2025/04/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線花蓮縣玉里鎮三民段有五百多棵芒果樹，春天開始萌發花芽，被譽為最美芒果樹花大道，數年前準備拓寬，已故縣議員王燕美爭取保留路樹，工程單位規劃「以路就樹」，在芒果樹原位置設分隔綠帶，往外多一條機慢車道，但遭地方居民反對，時任立委傅崐萁花蓮服務處南區辦公室主任徐永成和地方里長等三人甚至毒死芒果樹，徐被判有期徒刑六月，護樹團體痛批「判決太輕」。

曾被譽為最美芒果樹花大道

台灣護樹團體聯盟理事長張美惠表示，台九線拓寬路樹可當成汽車道與機車道的隔離帶，有分隔島的作用，夏天還能遮蔭，只要妥善規劃，就能像花蓮市明禮路上的瓊崖海棠成為綠色隧道，但現在二百多棵芒果樹被毒害枯萎，在地球暖化的當下是很嚴重的損失。

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張美惠批評，嫌犯三人自作主張，應該要把樹木交給公路局移植，而非擅自破壞自然資源，以後其他人有樣學樣「那還得了」，未來行道樹都將不保，判決實在太輕。

工程單位改種植光臘樹

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，道路發展與路樹生態不衝突，既然開發單位願意移植後再拓寬，居民應該耐心等候，勿做出違法行為，希望未來不要再有類似情況發生。

蘇花公路改善工程處第五工務段指出，過去地方居民陳情不要種芒果樹，因落果容易造成機車滑倒，民眾也不希望「以路就樹」，因為旁邊的慢車道會被阻隔，導致農機無法下農田，目前三民段跟其他路段的台九線一致，都是標準雙向四車道，設置機慢車道跟綠廊，樹木也順應民情改種植光臘樹。

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

台九線三民段每年春天的芒果花隧道景色，目前已經看不到這美麗的芒果花隧道。（資料照）

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