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    無照酒駕+毒駕 9分鐘連撞9車／包手刺青男釀1死3傷還在醉

    林男酒駕又毒駕釀一死三傷。（資料照）

    林男酒駕又毒駕釀一死三傷。（資料照）

    2025/04/21 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市包手刺青的廿二歲男子林岷彥，去年底吸毒又飲酒後，整個人神智不清無照開車上路，同時毒駕、酒駕還在市區高速狂飆，短短九分鐘內連續碰撞九車，釀成一死三傷重大車禍後，竟還醉到東倒西歪，酒測值嚴重超標，車內還起獲毒品，犯案後收押至今，全案也在近日由檢方偵結起訴。

    去年十二月十二日清晨，已吸食摻有K他命香菸的林男，又與友人到北區一間KTV飲酒作樂，期間更狂飲整瓶威士忌，上午十時四十一分，他離開KTV後從公園路出發，先是擦撞停在前方的特斯拉，隨後在路口迴轉，往市區方向行進。

    酒測值高達0.98毫克

    十點四十四分於公園路、市府路又撞上路邊停車，緊接著一路狂飆，於十點五十分行經東區自由路與進德路口時，高速追撞前方一輛賓士車，又撞上騎車路過的七十五歲杜姓老翁，杜翁遭撞擊後連人帶機車彈飛，林男再撞上騎腳踏車的五十八歲宋男。

    短短九分鐘內，林男共撞擊五輛汽車、三輛機車和一輛自行車，造成騎士杜翁傷重不治、自行車騎士宋男顱內出血、賓士車女駕駛輕傷，林男右膝也開放性骨折，釀一死三傷，警方獲報到場時，林男醉得東倒西歪，酒測值高達零點九八毫克，另經採尿送驗也呈現K他命、安非他命陽性反應。

    前年無照騎車競速遭判刑

    誇張的是，林男被上銬時還呼呼大睡，送醫開刀隔天出院後坐輪椅，得由眾人合力「抬進」派出所做筆錄，警方事後也在他車內起獲一把不具殺傷力的瓦斯槍、一瓶K他命，後續經台中地檢署複訊後向法院聲押林男獲准。

    檢方檢視事證後，近日將全案依酒駕、毒駕致死，以及過失傷害等罪嫌起訴，另林男除被查出無照駕駛，車子也不是他的，前年曾因無照騎車競速、逆向及翹孤輪，遭法官依妨害公眾往來安全罪判刑兩月，得易科罰金，卻仍不知警惕而鑄下大錯。

    林男肇事後仍醉得東倒西歪。（資料照）

    林男肇事後仍醉得東倒西歪。（資料照）

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