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    補教博士變毒販 還教「走水路」助興 傳授極端注射法 簡直不要命

    警方循線逮捕涉嫌販毒的李男。（警方提供）

    警方循線逮捕涉嫌販毒的李男。（警方提供）

    2025/04/21 05:30

    長期施用安毒 還當起地下毒網中樞

    〔記者許國楨／台中報導〕具博士學歷、原本在補習班授課的李姓男子，卻選擇走上毒品不歸路，不僅長期施用安非他命，還當起地下毒網中樞，透過交友軟體聯絡多名毒友到住處共同吸毒，甚至傳授極端的「走水路」注射法並販售毒品牟利，案經台中市警方循線查獲，檢方也在近日偵結起訴。

    「號召藥腳」共同吸毒 再販毒牟利

    五十六歲李男染毒後施用安非他命，平日居住在台中市南區，外表斯文，看不出竟是地下毒網中樞，警方獲報他涉毒後展開長期蒐證，發現李男不僅持有毒品，還以教學口吻在交友軟體中「號召藥腳」，邀請網友到住處共同吸毒，甚至轉讓及販賣毒品牟利。

    警方今年初見時機成熟前往李男住處查緝，當場查獲四小包安非他命、吸食器及玻璃球等毒品相關證物，駭人聽聞的是，李男竟指導毒友嘗試以「走水路」方式注射安非他命助興，他在警詢中供稱，因單純吸食安非他命已無法滿足毒癮，加上為節省成本才以生理食鹽水稀釋安非他命粉末，再注射到靜脈中除直接吸收且更有快感。

    據了解，通常海洛因才會以俗稱「走水路」方式注射，安非他命都會置放玻璃吸食器中火烤，或者摻入香菸中吸食，針筒注射安非他命極為罕見，因安毒是結晶硬塊，即使磨成粉末仍難溶於水，直接注射易堵塞血管，且劑量沒控制好，還可能導致暴斃，簡直就是不要命的行為，警詢後全案依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴。

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