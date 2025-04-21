不滿道路拓寬「以路就樹」 傅崐萁前主任毒死242棵芒果樹 判刑6月

花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時，’卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

2025/04/21 05:30

徐永成等毀損路樹 損害逾2千萬

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線花蓮南區路段正進行拓寬工程，其中有最美芒果樹花大道的三民段為保留兩旁五百多棵芒果樹，原本採取「以路就樹」方案，遭地方居民反對，立委傅崐萁二○二二年底召開協調會，要求工程單位重新設計，去年四月，時任傅崐萁花蓮服務處南區辦公室主任徐永成竟和蔡姓里長共三人用農藥毒死二四二棵芒果樹，花蓮地方法院依犯毀損罪，判徐有期徒刑六月，得易科罰金。

檢警調查，去年三月，徐永成與蔡姓里長、范姜姓男子以手機互傳訊息，密謀要把五三九棵芒果樹全部毒死，同年四月由徐與蔡提供六桶農藥，並準備電鑽兩支。

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持電鑽機鑽孔 再將農藥灌進樹體

同月六、七日徐等三人開著小貨車，由蔡、范姜持電鑽機對路樹鑽孔，再由徐將農藥灌進樹體孔洞，三人沿著玉里鎮台九線二八二．一公里到二八四．二公里處，毒死芒果樹及樟樹共二四二棵。

檢警在現場發現農藥罐、電鑽孔等毒樹證據，透過監視器畫面鎖定三人涉案，將徐等人帶回，並在查扣手機中發現三人對話證據。檢方認為，徐永成等三人造成樹齡廿年至四十年不等的兩百多棵樹木毀損，損害逾兩千萬元，請求法院從重量刑。

花蓮地院審理後認為，被告等三人不思以合法方式處理問題，竟以下毒方式毀損路樹，法治觀念淡薄，更欠缺尊重他人財產權觀念，不過念及犯後態度良好，與告訴人達成調解，依毀損他人物品罪判處徐永成六個月徒刑，蔡姓里長五個月、范姜男子四個月；傅崐萁花蓮服務處回應，徐永成去年事發後就已離職，此事與傅崐萁無關。

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